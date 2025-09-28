Topo

Corinthians perde artilheiro por suspensão para duelo contra o Internacional

28/09/2025 22h32

O técnico Dorival Júnior ganhou um desfalque no Corinthians para o duelo contra o Internacional, válido pelo Campeonato Brasileiro. O atacante Yuri Alberto recebeu o terceiro cartão amarelo na partida contra o Flamengo, neste domingo, e precisará cumprir suspensão.

Yuri Alberto foi advertido aos dois minutos do segundo tempo. O jogador abriu o placar para o Corinthians contra o Flamengo e correu para os braços da torcida para comemorar. O árbitro goiano Wilton Pereira Sampaio, assim, mostrou o cartão amarelo para o camisa 9.

O atacante viveu uma noite de muitas emoções em Itaquera: perdeu um pênalti e pelo menos duas chances claras no segundo tempo, mas se redimiu ao balançar as redes na etapa final. Ele encerrou um jejum de quatro meses sem marcar e se emocionou, celebrando o tento com a Fiel Torcida.

Sem Yuri Alberto, portanto, o Corinthians visita o Internacional na próxima quarta-feira, às 19h (de Brasília), no Estádio Beira-Rio, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Para este confronto, Dorival Júnior terá cinco atacantes à disposição: Gui Negão, Talles Magno, Vitinho, Romero e Kayke. Destes, apenas Gui Negão é titular no momento. Fica a dúvida quanto à presença de Memphis Depay, que se recupera de um edema na posterior da coxa direita.

Yuri Alberto é o artilheiro do Corinthians na atual temporada, com 14 gols e uma assistência em 43 partidas (30 como titular).

Próximos jogos do Corinthians

  • Internacional x Corinthians (26ª rodada do Campeonato Brasileiro)

  • Data e horário: 01/10 (quarta-feira), às 19h (de Brasília)

  • Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

  • Corinthians x Mirassol (27ª rodada do Campeonato Brasileiro)

  • Data e horário: 04/10 (sábado), às 21h (de Brasília)

  • Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Corinthians perde artilheiro por suspensão para duelo contra o Internacional

