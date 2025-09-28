Corinthians mira recuperação na Arena e tenta melhorar números como mandante no Brasileiro

Topo

O Corinthians mede forças contra o Flamengo neste domingo, a partir das 16h (de Brasília), na Neo Química Arena, em duelo válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Timão precisará superar os números ruins em casa no torneio nacional para sair com a vitória.

A Neo Química Arena sempre foi uma das grandes forças do Corinthians. No entanto, o Timão tem deixado pontos preciosos escaparem em casa na atual edição do Brasileirão. O clube alvinegro, inclusive, está entre os piores mandantes da competição nesta temporada.

O Corinthians soma, até o momento, quatro vitórias, quatro empates e três derrotas na Neo Química Arena nesta edição do Campeonato Brasileiro. O aproveitamento total dos pontos (16 de 33) neste recorte é de 48,4%, segundo dados do Departamento de Estatísticas da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais).

Além disso, o Timão também possui uma média de um gol sofrido por jogo em casa (foi vazado 11 vezes em todas as 11 partidas na Arena). O ataque, que costuma ser letal, também tem deixado a desejar no torneio nacional, com apenas 14 bolas na rede.

Apenas outras três equipes da Série A possuem um aproveitamento pior que o do Corinthians na condição de mandante. São eles: Sport (24,2%), Fortaleza (43,5%) e Santos (45,4%). Destes três clubes, dois integram a zona de rebaixamento. O Leão do Pici, vale lembrar, tem dois jogos a mais em casa que o Timão.

Para efeito de comparação, Cruzeiro e Flamengo são os clubes com melhor desempenho dentro de casa. Os dois times acumulam 79,4% de aproveitamento. A Raposa soma 10 vitórias, um empate e duas derrotas, enquanto o Rubro-Negro tem nove vitórias e quatro empates.

Jejum de vitórias em casa

O Corinthians também vive um jejum de vitórias na Neo Química Arena pelo Campeonato Brasileiro. O Timão não sabe o que é vencer diante de sua torcida desde o dia 18 de maio deste ano, quando bateu o Santos por 1 a 0 no clássico alvinegro. O gol foi de Yuri Alberto.

De lá para cá, foram seis partidas, com duas derrotas e dois empates, deixando pontos importantes pelo caminho. No período, o Timão foi derrotado por Red Bull Bragantino e Bahia, e empatou com Vitória, Cruzeiro, Fortaleza e Palmeiras. Destes times, dois estão no Z4, enquanto os demais ocupam a parte de cima da tabela.

Flamengo como visitante

O Corinthians, portanto, vai atrás da vitória contra o Flamengo não só para melhorar seus números como mandante, mas também para respirar na tabela e dar uma resposta à Fiel Torcida. Após a derrota para o Sport, membros de três torcidas organizadas do Timão estiveram no CT Dr. Joaquim Grava e cobraram o elenco pela melhora de resultados.

O Timão, porém, terá um desafio complexo pela frente. Isso porque o Flamengo, atual líder do Brasileirão, também acumula bons números na condição de visitante. O clube da Gávea soma seis vitórias, dois empates e apenas duas derrotas em jogos fora de casa no torneio nacional, totalizando 66,6% de aproveitamento.

Corinthians estreará terceiro uniforme contra o Flamengo

O Corinthians estreará seu novo terceiro uniforme no duelo contra o Flamengo. A camisa é preta e traz detalhes em laranja, cor aplicada também ao escudo e à marca da Nike. O modelo segue a linha da coleção Total 90, popular nos anos 2000 e relançada pela fornecedora de materiais esportivos.

Situação na tabela

  • Corinthians: 11ª posição, com 29 pontos (sete vitórias, oito empates e nove derrotas)

  • Flamengo: líder, com 51 pontos (15 vitórias, seis empates e duas derrotas)

Próximos jogos do Corinthians

  • Corinthians x Flamengo (25ª rodada do Brasileirão)

  • Data e horário: 28/09 (domingo), às 20h30 (de Brasília)

  • Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

  • Internacional x Corinthians (26ª rodada do Campeonato Brasileiro)

  • Data e horário: 01/10 (quarta-feira), às 19h (de Brasília)

  • Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

