Dorival fecha um turno no Corinthians; o que mudou desde goleada para Fla?

Recém-anunciado, Dorival Júnior assistiu à goleada por 4 a 0 do Flamengo sobre o Corinthians, no primeiro turno do Brasileirão, no final abril, direto das tribunas do Maracanã. Hoje, ele comandará a equipe na beira do gramado da Neo Química Arena. Um turno depois, o UOL mostra o que mudou de lá para cá.

Um turno com Dorival

O aproveitamento do Corinthians com Dorival no Brasileirão não é dos melhores. O time soma cinco vitórias, sete empates e seis derrotas, o que totaliza apenas 40,7%. A equipe segue na região intermediária da tabela.

O treinador prega o discurso de fazer "arroz com feijão", mas mudou o esquema algumas vezes. Dorival começou sua trajetória no Corinthians usando o 4-3-3, passou para o 4-4-2 e, mais recentemente, vem utilizando o 3-5-2, que vira 5-4-1 nos momentos de defesa.

Angileri, que é lateral-esquerdo de origem, virou zagueiro. Mais na frente, Breno Bidon se tornou o substituto principal de Garro como armador do time desde a saída de Igor Coronado. O treinador já deixou claro que não vê o camisa 27 como um volante, função que ele desempenha há mais tempo.

A equipe viveu seu momento mais crítico no Brasileirão entre junho e julho. No período, o time acumulou quatro empates, duas derrotas e apenas uma vitória.

As lesões têm atrapalhado. Dorival viu boa parte dos seus jogadores conviverem com contusões durante os últimos cinco meses: Memphis, Yuri Alberto, Garro, Carrillo, Matheuzinho, José Martínez, Raniele, Gustavo Henrique, Charles e Hugo foram alguns dos casos.

As contratações não chegaram. Com exceção de Vitinho, que chegou a custo zero, o Corinthians não contratou jogadores durante a última janela. Não bastasse a falta de verba, o clube ainda tem convivido com um transfer ban pela dívida que tem com o Santos Laguna, do México, pela compra de Félix Torres. O treinador queria, pelo menos, quatro reforços.

Copa do Brasil é o carro-chefe

Se no Brasileirão as coisas não mudaram muito, o cenário é bom na Copa do Brasil. A equipe está na semifinal e vai enfrentar o Cruzeiro.

O Corinthians entrou na terceira fase e venceu todos os jogos que fez. Eliminou Novorizontino, Palmeiras e Athletico.

Mais do que isso, o time não sofreu gols. O Corinthians venceu o Novorizontino duas vezes por 1 a 0, tirou o Palmeiras com triunfos por 1 a 0 e 2 a 0 e, mais recentemente, despachou o Athletico com vitórias por 1 a 0 e 2 a 0.

O cenário é completamente diferente do que o time viveu na Copa Sul-Americana. O Corinthians nem sequer passou da primeira fase da competição continental e viu Huracán e América de Cali ficarem com as vagas no mata-mata.