Corinthians busca reabilitação no Brasileiro contra o Flamengo em meio a protestos

Depois de ser derrotado pelo lanterna Sport na última semana, o Corinthians busca a reabilitação no Campeonato Brasileiro diante do embalado Flamengo, neste domingo, às 20h30, na Neo Química Arena, em jogo válido pela 25ª rodada. A partida ocorre em meio a protestos tanto contra o desempenho do time quanto a administração do clube.

Na sexta-feira, cerca de 15 líderes da torcidas organizadas Gaviões da Fiel, Camisa 12 e Pavilhão 9 foram ao centro de treinamento Joaquim Grava, na zona leste, cobrar do time após o revés para o Sport, no Recife - foi apenas a segunda vitória do time pernambucano em todo o campeonato. Os integrantes das uniformizadas cobraram raça dos jogadores.

Dias antes, a Gaviões realizou uma manifestação dentro da sede social do Corinthians, no Parque São Jorge, cobrando explicações sobre a presença do ex-presidente Andres Sanchez na reunião do clube com a Caixa para a renegociação da dívida com o banco estatal pela Arena em Itaquera. Osmar Stábile, que assumiu o cargo após o impeachment de Augusto Melo, afirmou que o antigo mandatário, responsável pelo contrato para a construção do estádio, já estava no local quando chegou para o encontro.

O Corinthians faz campanha irregular no Brasileirão. O time comandado pelo técnico Dorival Júnior co,eçoi a rodada na décima posição, com 29 pontos. O risco de rebaixamento atualmente é de somente 9%, segundo dados do departamento de estatística da Universidade Federal de Minas Gerais, mas a equipe ainda patina e tem somente 3% de chances de alcançar uma vaga na Copa Libertadores.

Para voltar à competição da Conmebol, cuja participação em 2025 acabou ainda na pré-Libertadores, o Corinthians sonha com o título da Copa do Brasil. As semifinais vão ser disputadas em dezembro, após o fim do Brasileirão. O time alvinegro pega o Cruzeiro, enquanto o outro finalista sairá do clássico entre Fluminense e Vasco. Até lá, o time está focado somente na disputa do Brasileirão.

Dorival ainda não poderá contar com Memphis Depay. O camisa 10 continua tratando um edema na coxa direita e não participou de nenhuma atividade desde a lesão, sofrida em 10 de setembro. Rodrigo Garro, com uma lesão na panturrilha, e Charles, com dores no joelho direito, são outros que estão fora de ação. André Carrillo, por sua vez, tem lesão ligamentar e só volta em 2026.

A boa notícia para Dorival é o retorno do atacante Gui Negão, que cumpriu suspensão contra o Sport. Há chance de o jovem de 18 anos, que vem fazendo boas partidas, ser escalado ao lado de Yuri Alberto. Vitinho corre por fora na briga por uma vaga entre os titulares.

FLAMENGO CHEGA EMBALADO POR CLASSIFICAÇÃO

O momento não poderia ser melhor para o Flamengo. Na quinta-feira, o time garantiu a classificação às semifinais da Libertadores, ao eliminar o Estudiantes, fora de casa, nos pênaltis, e manteve vivo o sonho do tetracampeonato. Agora, o time carioca volta as atenções para o Brasileirão e precisa de um resultado positivo em Itaquera para se manter firme na liderança.

Alex Sandro e Jorginho, que voltaram ao time titular contra o Estudiantes, devem ser mantidos entre os 11 iniciais. Ayrton Lucas levou o terceiro cartão amarelo no empate com o Vasco e é desfalque.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS - Hugo Souza; André Ramalho, Gustavo Henrique e Fabrizio Angileri; Matheuzinho, Maycon (Raniele), José Martínez, Breno Bidon e Matheus Bidu; Gui Negão (Vitinho) e Yuri Alberto. Técnico: Dorival Júnior.

FLAMENGO - Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Jorginho, Saúl e De Arrascaeta; Plata, Samuel Lino e Pedro. Técnico: Filipe Luís.

ÁRBITRO - Wilton Pereira Sampaio (Fifa/GO).

HORÁRIO - 20h30.

LOCAL - Neo Química Arena, em São Paulo (SP).