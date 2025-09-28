Contra o Flamengo, Corinthians busca quebrar marca negativa no Brasileiro contra rivais do G6

O Corinthians tentará, diante do Flamengo, quebrar uma marca negativa na atual edição do Campeonato Brasileiro. O Timão recebe o Rubro-Negro carioca neste domingo, a partir das 16h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 25ª rodada da competição.

Nesta edição da Série A, o Corinthians ainda não conseguiu vencer adversários do G6 do torneio. O Timão, portanto, terá se de reinventar para conseguir um triunfo sobre o Flamengo e evitar repetir o placar do primeiro turno, quando foi goleado por 4 a 0 no Maracanã.

O Alvinegro paulista acumula oito jogos contra os rivais que integram o G6 atualmente - Flamengo, Cruzeiro, Palmeiras, Mirassol, Botafogo e Bahia. Neste recorte, a equipe corintiana amargou quatro derrotas e quatro empates, totalizando somente 16,6% de aproveitamento.

Defesa e ataque do Corinthians tem encontrado dificuldades nas partidas contra os adversários do G6. O setor ofensivo balançou as redes apenas cinco vezes, enquanto o sistema defensivo foi vazado em 13 oportunidades. A pior derrota foi justamente o 4 a 0 para o Flamengo.

Nestas oito partidas pelo Brasileirão, o Corinthians já enfrentou, no turno e no returno, Palmeiras e Bahia. Ou seja, o Timão ainda tem jogos por fazer contra Flamengo (neste domingo), Mirassol, Botafogo e Cruzeiro.

Contra o Palmeiras, o Corinthians teve uma derrota por 2 a 0 na Arena Barueri (terceira rodada) e um empate em 1 a 1 na Neo Química Arena (22ª rodada). Já contra o Bahia, aconteceu o contrário. O Timão buscou o empate em 1 a 1 na Arena Fonte Nova (1ª rodada) e, depois, foi superado em casa por 2 a 1 (20ª rodada).

O Corinthians também foi derrotado pelo Flamengo por 4 a 0, no Maracanã, pela sexta rodada do Brasileirão, e pelo Mirassol, no Estádio Campos Maia, por 2 a 1, pela oitava rodada, com direito a Memphis Depay perdendo pênalti após tentar uma cavadinha.

Os outros dois empates, por sua vez, vieram contra Cruzeiro, num 0 a 0 na Neo Química Arena, pela 16ª rodada, e Botafogo, em 1 a 1 no Nilton Santos, na 17ª rodada da Série A.

Retrospecto recente é equilibrado

O retrospecto recente do confronto, antes terrível para o Corinthians, ficou mais equilibrado. Nos últimos dez encontros entre as equipes, foram quatro vitórias do Flamengo e duas do Timão, além de quatro empates.

Já o retrospecto geral do embate aponta para um ligeiro favoritismo para o lado rubro-negro. Segundo o site Ogol, especializado em estatísticas, foram 54 vitórias a favor dos cariocas, 45 dos paulistas e 25 empates em 124 jogos disputados.

Corinthians estreará terceiro uniforme contra o Flamengo

O Corinthians estreará seu novo terceiro uniforme no duelo contra o Flamengo. A camisa é preta e traz detalhes em laranja, cor aplicada também ao escudo e à marca da Nike. O modelo segue a linha da coleção Total 90, popular nos anos 2000 e relançada pela fornecedora de materiais esportivos.

Em homenagem a terceira camisa do Timão, o ADM entrou de vez na época da Total 90 e gravou o treino como se fosse no ano de 2??0??0??5???? Confira agora alguns detalhes do treino do Timão de hoje, Fiel! ?#VaiCorinthians pic.twitter.com/TLBLVd6OxY ? Corinthians (@Corinthians) September 27, 2025

Números do Corinthians no Brasileirão contra o G6

8 jogos, com 4 derrotas e 4 empates

5 gols marcados

13 gols sofridos

16,6% de aproveitamento

Situação na tabela

Corinthians: 11ª posição, com 29 pontos (sete vitórias, oito empates e nove derrotas)

11ª posição, com 29 pontos (sete vitórias, oito empates e nove derrotas) Flamengo: líder, com 51 pontos (15 vitórias, seis empates e duas derrotas)

Próximos jogos do Corinthians

Corinthians x Flamengo (25ª rodada do Brasileirão)

(25ª rodada do Brasileirão) Data e horário: 28/09 (domingo), às 20h30 (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)