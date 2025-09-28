Contra o Flamengo, Corinthians busca quebrar marca negativa no Brasileiro contra rivais do G6
O Corinthians tentará, diante do Flamengo, quebrar uma marca negativa na atual edição do Campeonato Brasileiro. O Timão recebe o Rubro-Negro carioca neste domingo, a partir das 16h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 25ª rodada da competição.
Nesta edição da Série A, o Corinthians ainda não conseguiu vencer adversários do G6 do torneio. O Timão, portanto, terá se de reinventar para conseguir um triunfo sobre o Flamengo e evitar repetir o placar do primeiro turno, quando foi goleado por 4 a 0 no Maracanã.
O Alvinegro paulista acumula oito jogos contra os rivais que integram o G6 atualmente - Flamengo, Cruzeiro, Palmeiras, Mirassol, Botafogo e Bahia. Neste recorte, a equipe corintiana amargou quatro derrotas e quatro empates, totalizando somente 16,6% de aproveitamento.
Defesa e ataque do Corinthians tem encontrado dificuldades nas partidas contra os adversários do G6. O setor ofensivo balançou as redes apenas cinco vezes, enquanto o sistema defensivo foi vazado em 13 oportunidades. A pior derrota foi justamente o 4 a 0 para o Flamengo.
Nestas oito partidas pelo Brasileirão, o Corinthians já enfrentou, no turno e no returno, Palmeiras e Bahia. Ou seja, o Timão ainda tem jogos por fazer contra Flamengo (neste domingo), Mirassol, Botafogo e Cruzeiro.
Contra o Palmeiras, o Corinthians teve uma derrota por 2 a 0 na Arena Barueri (terceira rodada) e um empate em 1 a 1 na Neo Química Arena (22ª rodada). Já contra o Bahia, aconteceu o contrário. O Timão buscou o empate em 1 a 1 na Arena Fonte Nova (1ª rodada) e, depois, foi superado em casa por 2 a 1 (20ª rodada).
O Corinthians também foi derrotado pelo Flamengo por 4 a 0, no Maracanã, pela sexta rodada do Brasileirão, e pelo Mirassol, no Estádio Campos Maia, por 2 a 1, pela oitava rodada, com direito a Memphis Depay perdendo pênalti após tentar uma cavadinha.
Os outros dois empates, por sua vez, vieram contra Cruzeiro, num 0 a 0 na Neo Química Arena, pela 16ª rodada, e Botafogo, em 1 a 1 no Nilton Santos, na 17ª rodada da Série A.
Retrospecto recente é equilibrado
O retrospecto recente do confronto, antes terrível para o Corinthians, ficou mais equilibrado. Nos últimos dez encontros entre as equipes, foram quatro vitórias do Flamengo e duas do Timão, além de quatro empates.
Já o retrospecto geral do embate aponta para um ligeiro favoritismo para o lado rubro-negro. Segundo o site Ogol, especializado em estatísticas, foram 54 vitórias a favor dos cariocas, 45 dos paulistas e 25 empates em 124 jogos disputados.
Corinthians estreará terceiro uniforme contra o Flamengo
O Corinthians estreará seu novo terceiro uniforme no duelo contra o Flamengo. A camisa é preta e traz detalhes em laranja, cor aplicada também ao escudo e à marca da Nike. O modelo segue a linha da coleção Total 90, popular nos anos 2000 e relançada pela fornecedora de materiais esportivos.
Números do Corinthians no Brasileirão contra o G6
- 8 jogos, com 4 derrotas e 4 empates
- 5 gols marcados
- 13 gols sofridos
- 16,6% de aproveitamento
Situação na tabela
- Corinthians: 11ª posição, com 29 pontos (sete vitórias, oito empates e nove derrotas)
- Flamengo: líder, com 51 pontos (15 vitórias, seis empates e duas derrotas)
Próximos jogos do Corinthians
- Corinthians x Flamengo (25ª rodada do Brasileirão)
- Data e horário: 28/09 (domingo), às 20h30 (de Brasília)
- Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)
- Internacional x Corinthians (26ª rodada do Campeonato Brasileiro)
- Data e horário: 01/10 (quarta-feira), às 19h (de Brasília)
- Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)