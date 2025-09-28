Conheça Rafael Freitas, filho de Popó que nocauteou Wanderlei Silva em briga generalizada

Depois do suspense inicial, finalmente o autor do soco que levou Wanderlei Silva a nocaute durante a briga generalizada no ringue do 'Spaten Fight Night 2' foi identificado. Novas imagens disponibilizadas pela TV Globo neste domingo (28), um dia depois do incidente, mostram que o responsável por atingir o rosto do Hall da Fama do UFC foi Rafael Freitas, um dos filhos de Acelino 'Popó' Freitas. Mas quem é, de fato, o homem que levou o 'Cachorro Louco' à lona?

Um dos filhos de Popó, Rafael tem como irmãos por parte de pai Igor, Iago, Gustavo, Juan e Acelino Freitas - também chamado de Popozinho pela família. Aos 32 anos de idade, Rafael é treinador de boxe e personal, como seu perfil profissional nas redes sociais - já apagado - indicava (veja abaixo).

O filho do tetracampeão mundial, por sinal, apagou todas as suas redes sociais após o episódio do último sábado. Na internet, antes das matérias sobre sua participação na briga generalizada no Spaten Fight Night 2 há poucas informações sobre ele, tampouco registros sobre uma possível carreira no boxe como lutador.

Irmão parabenizou

Uma das primeiras confirmações da autoria do soco veio de um dos irmãos de Rafael. Através da ferramenta 'stories' no seu perfil do 'Instagram', Juan Freitas parabenizou o irmão pelo soco aplicado em Wanderlei Silva. A publicação foi posteriormente apagada pelo médico e também filho de Popó.

"Quando falar do meu irmão, fale baixo. Parabéns, Rafa (risos)", escreveu Juan (veja abaixo).

Participação de Rafael Freitas na briga

Vestido com traje de gala, Rafael apareceu na transmissão oficial do evento ainda antes do soar do gongo inicial do combate entre seu pai e Wanderlei Silva. Na plateia, de terno e gravata, o filho de Popó segurava um dos cinturões do tetracampeão mundial de boxe.

O herdeiro do pugilista baiano voltou a aparecer quando, após o anúncio da desclassificação do ex-UFC por infringir as regras repetidas vezes com golpes ilegais, teve início um princípio de confusão dentro do ringue. Com as equipes de ambos lutadores discutindo e trocando empurrões, Rafael invadiu a área de competição e se envolveu na briga generalizada.

Primeiro, o filho de Popó acerta dois socos na parte de trás da cabeça de Wanderlei Silva, que não viu sua chegada. Com o veterano já grogue, Rafael conecta mais um soco, desta vez pela frente, e 'apaga' o Hall da Fama do UFC, que cai desacordado no chão. O nocaute sofrido pelo 'Cachorro Louco' serviu como uma espécie de pólvora e a pancadaria generalizada esquentou ainda mais depois da queda do veterano, até se encerrar algum tempo depois.

Popó negou

Em um pronunciamento nas suas redes sociais, Popó negou que um dos membros de sua equipe tenha agredido Wanderlei Silva ou integrantes do seu time. O baiano, que culpou a equipe adversária pela confusão, citou nominalmente seu filho Iago, o qual, segundo ele, estaria sendo acusado de ser o autor do soco que nocauteou o Hall da Fama do UFC. Em nenhum momento, porém, o tetracampeão mundial de boxe mencionou a participação de Rafael na briga.

