Confusão no Spaten Fight Night gera troca de acusações entre lutadores; veja repercussão

O Spaten Fight Night 2, realizado neste sábado, em São Paulo, terminou com uma confusão generalizada. Após a desclassificação de Wanderlei Silva, e consequentemente a vitória Acelino Popó Freitas, membros das equipes de ambos os lutadores protagonizaram uma verdadeira "briga de rua" dentro do ringue do evento.

Claro que, após toda a confusão, a repercussão do episódio foi enorme. Os grandes nomes do evento deram suas versões dos fatos, com pedidos de desculpas, mas, também, trocas de acusações.

A Gazeta Esportiva separou o que disse cada um dos lutadores - e celebridades do mundo do boxe - sobre a confusão generalizada. Veja abaixo:

Popó acusa Werdum: "Só faz m****"

O primeiro a se pronunciar foi Popó. O lutador de 50 anos pediu desculpas pela confusão e revelou que levou um soco do treinador de Wanderlei Silva. Além disso, o veterano atacou Fabrício Werdum, lutador renomado e ex-campeão do UFC que fazia parte da equipe de Wanderlei. Na confusão, Werdum também participou trocando socos contra o time de Popó.

"Olá, pessoal. Primeiro é pedir desculpa para vocês. Busquei dar o meu melhor, praticar o boxe. Levei três cabeçadas. O treinador dele (Wanderlei) deu um soco em mim, machucou muito. A briga era entre mim e o "Wand", as equipes não tinham nada a ver com isso. Mas, covardemente, o Werdum com seu filho, invadiram o ringue para bater na gente. Eu acabei apanhando do treinador do Wanderlei, que isso. Covardemente foi a equipe dele. O Werdum só faz m***, se eu fosse você eu teria vergonha. Quem deixou esse rapaz (Werdum) participar disso?!", disse Popó em seu Instagram.

Werdum culpa equipe de Popó

Por sua vez, Fabrício Werdum gravou um vídeo do hospital onde acompanha Wanderlei Silva. O ex-campeão peso-pesado do UFC culpou a equipe de Popó pela confusão, e afirmou que ele e a equipe de Wanderlei apenas reagiram aos ataques. Por fim, Werdum falou sobre o nocaute sofrido por seu amigo durante a confusão.

"To aqui no hospital com o Wanderlei depois da maldade que fizeram com ele. Todo mundo viu o que aconteceu. Quando nossa equipe entrou no ringue, entrou uns 20 caras do Popó, enquanto tinha quatro dos nossos. As imagens não mentem, foi uma reação nossa ao ataque deles. A maldade desse cara que deu o soco no Wanderlei, é enorme. Ele deu um soco na nuca do Wanderlei. O Wanderlei quebrou o nariz. Tudo começou com a equipe do Popó. Como eu não vou reagir a um ataque contra a minha família? Wanderlei é meu amigo há 25 anos", falou Werdum em seu Instagram.

Vitor Belfort vê erro de Wanderlei

Por fim, Vitor Belfort, que inicialmente seria o adversário de Wanderlei SIlva no evento, afirmou que o lutador errou após ser desclassificado. Ademais, ele parabenizou Popó pela paciência diante dos golpes ilegais do "cachorro louco".

"Quando a gente está na pior, só revela quem a gente é. Wanderlei, me desculpa, mas você fez uma coisa errada. Você destruiu uma coisa que nós construímos durante anos: arte marcial e respeito. Você lutou com um exímio boxeador, você nem deveria subir com ele naquele ringue. Quero te parabenizar pela paciência, Popó. O Brasil inteiro viu essa vergonha e você precisa pedir desculpa, Wanderlei", encerrou Belfort.