Com jejum de atacantes, Corinthians aposta em retorno de jovem e 'lei do ex' contra o Flamengo

O Corinthians enfrentará um desafio complicado pela frente. Décimo colocado, o Timão recebe o líder Flamengo neste domingo, a partir das 20h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, em compromisso válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Alvinegro paulista terá pela frente a melhor defesa da Série A e sabe que encontrará dificuldades para furar a linha defensiva rival. Os atacantes do Corinthians, ainda por cima, vivem longos jejuns. Por isso, a equipe alvinegra aposta em dois principais fatores: o retorno de Gui Negão e a 'lei do ex'.

Gui Negão é, no momento, a principal esperança de gols do ataque corinthiano. O garoto precisou cumprir suspensão contra o Sport devido ao acúmulo de cartões amarelos, mas fica à disposição do técnico Dorival Júnior para o duelo contra o Flamengo e deve, inclusive, ser titular.

O camisa 56 teve uma rápida ascensão no profissional do Corinthians. O centroavante começou a ganhar mais oportunidades em meio à ausência de Yuri Alberto, que se recuperava de uma cirurgia de hérnia inguinal. No período, ele assumiu a posição e chamou a atenção de Dorival.

Gui Negão teve sua primeira chance como titular contra o Ceará. De lá para cá, o jovem de 18 anos disputou outras oito partidas, contribuindo com quatro gols e uma assistências. O atacante ainda foi decisivo para a classificação do Corinthians às semifinais da Copa do Brasil.

Retorno de Gui Negão dá esperança ao Corinthians

A tendência, agora, é que o garoto atue ao lado de Yuri Alberto, que está devidamente recuperado da cirurgia e também deve sair como titular neste domingo. Com a ausência certa de Memphis (edema na coxa), Gui Negão é visto pela torcida como a melhor opção para substituir o holandês, já que Romero e Talles Magno, assim como o próprio Yuri, vivem jejuns pessoais.

Romero não balança as redes há cinco meses. O atacante paraguaio anotou pela última vez no dia 24 de abril deste ano, quando fez o gol da vitória sobre o Racing-URU, pela fase de grupos da Copa Sul-Americana. Já Talles Magno está há dois meses sem marcar - seu último gol foi no triunfo por 1 a 0 contra o Ceará, em 16 de julho.

Yuri Alberto, por sua vez, também passa por uma seca de gols. O camisa 9 do Corinthians não vai às redes há quatro meses. O último gol marcado pelo atacante foi no dia 21 de maio, na vitória por 1 a 0 sobre o Novorizontino, pela Copa do Brasil.

'Lei do ex' também é aposta alvinegra

A famosa 'lei do ex' também é uma das apostas do Corinthians para tentar sair com a vitória contra o Flamengo. Atualmente, o Timão conta com quatro jogadores que já tiveram passagens pelo Rubro-Negro carioca: Hugo Souza, Matheuzinho, Gustavo Henrique e Vitinho.

Essa, inclusive, será a primeira vez que Vitinho reencontrará o Flamengo defendendo a camisa do Corinthians. Pelo time da Gávea, o atacante acumulou 29 gols e 33 assistências em 214 partidas.

Vitinho, assim, vai em busca de seu primeiro gol pelo Corinthians contra seu ex-clube. O jogador balançou as redes pela última vez em maio deste ano, quando ainda defendia o Al-Etiffaq, da Árabia Saudita.

O Corinthians vem de uma derrota para o lanterna Sport e busca dar uma resposta à torcida. Na última sexta-feira, vale lembrar, membros de três das principais torcidas organizadas do Timão estiveram no CT Dr. Joaquim Grava e cobraram o elenco por melhores resultados.

Vitinho tenta fazer valer 'lei do ex' para ajudar o Corinthians

Missão 'ingrata'

O jejum dos atacantes pode ser uma grande dificuldade do Corinthians. Isso porque o Flamengo é dono da melhor defesa do Campeonato Brasileiro, com larga distância para o segundo. Em 23 jogos pela competição, o Rubro-Negro carioca sofreu apenas 11 gols.

O ataque do Timão na atual edição da Série A também tem oscilado, assim como o time como um todo. O Corinthians tem média de um gol por partidas, com 24 gols marcados em 24 rodadas.

Corinthians estreará terceiro uniforme contra o Flamengo

O Corinthians estreará seu novo terceiro uniforme no duelo contra o Flamengo. A camisa é preta e traz detalhes em laranja, cor aplicada também ao escudo e à marca da Nike. O modelo segue a linha da coleção Total 90, popular nos anos 2000 e relançada pela fornecedora de materiais esportivos.

Situação na tabela

Corinthians: 11ª posição, com 29 pontos (sete vitórias, oito empates e nove derrotas)

11ª posição, com 29 pontos (sete vitórias, oito empates e nove derrotas) Flamengo: líder, com 51 pontos (15 vitórias, seis empates e duas derrotas)

Próximos jogos do Corinthians

Corinthians x Flamengo (25ª rodada do Brasileirão)

(25ª rodada do Brasileirão) Data e horário: 28/09 (domingo), às 20h30 (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Internacional x Corinthians (26ª rodada do Campeonato Brasileiro)

(26ª rodada do Campeonato Brasileiro) Data e horário: 01/10 (quarta-feira), às 19h (de Brasília)

Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)