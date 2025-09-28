Com ausência de Frías, Alexis Duarte pode ganhar chance e estrear pelo Santos

O zagueiro Alexis Duarte enfim pode estrear pelo Santos neste domingo, contra o Red Bull Bragantino, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O paraguaio é uma das opções de Juan Pablo Vojvoda para substituir Adonis Frías, preservado devido a um desconforto na panturrilha direita.

Contratado no início de setembro, Alexis Duarte defendeu a seleção paraguaia até o último dia 9 e, por isso, passou por exames médicos apenas no dia 12. O jogador vem treinando com o elenco desde então e teve sua situação regularizada antes do clássico contra o São Paulo, em que permaneceu no banco de reservas.

Disputa pela titularidade

Uma das vagas da zaga deve seguir com Luan Peres, titular absoluto da equipe santista. Assim, Duarte disputará a titularidade com Zé Ivaldo e Luisão. O primeiro estava suspenso na última rodada e jogou dois dos três jogos de Vojvoda. Já o segundo vem sendo pouco utilizado e corre por fora na disputa.

Números de Alexis Duarte

O zagueiro estava no Spartak Moscou, da Rússia, desde a temporada 2022/2023. Pelo time russo, somou 65 partidas, com uma assistência. Na atual temporada, ele disputou sete partidas pela equipe europeia, sendo titular em seis delas.

O defensor de 1,85m foi revelado pelo Cerro Porteño, clube no qual permaneceu por boa parte da carreira. Com a camisa do time paraguaio, o jogador disputou 109 partidas, marcou um gol e deu duas assistências.

Próximo jogo do Santos

Red Bull Bragantino x Santos (25ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 28 de setembro (domingo), às 18h30 (de Brasília)

Local: Estádio Municipal Cicero De Souza Marques, em Bragança Paulista (SP)

Situação na tabela