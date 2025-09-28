Topo

Rogério Ceni rebate Abel: 'Pra quem joga em sintético, reclamar fica feio'

Rogério Ceni rebateu as críticas de Abel Ferreira ao gramado da Arena Fonte Nova e 'cornetou' o estilo de jogo do Palmeiras, após a vitória da equipe baiana por 1 a 0, neste domingo, em Salvador, em duelo válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

"Acho que a cor (do gramado) estava muito feia. Para o Palmeiras, é melhor gramado ruim porque só fazem ligação direta, quase. A característica de jogo deles é Weverton-Flaco-Vitor Roque. A gente se prejudica mais porque joga desde trás no chão. Também gostaríamos que o gramado tivesse em melhor condição, mas acho que atrapalhou mais para nós. Sobre lesão, me desculpa, mas para quem joga em gramado sintético reclamar de lesão em gramado natural, aí fica feio. Não é o ideal? Concordo. Mas lesão muscular na conta do gramado é demais", disse Ceni em entrevista coletiva.

O técnico do Bahia também falou da jogada do belo gol de Ademir, que definiu a vitória. "É uma bola objetiva, e ele [Ronaldo] tem o principal velocista (Ademir) fresco, tinha acabado de entrar, mas reposição muito boa, ponto futuro. E entra no que o Ademir mais precisa, que é o espaço para render. O restante é o Ademir que faz o gol, jogada individual. Mérito dos dois. Gol que nos ajuda muito."

Ceni também falou o que espera do Bahia nos confrontos contra Botafogo e Flamengo na sequência do Brasileirão. "Se nós competirmos dessa maneira, se jogarmos com desejo de vencer, se tivermos energia... Botafogo também se caracteriza pela força física. Vamos ver com calma, duelo direto, 40 a 40 (pontos). Independentemente disso, é confronto que vale posição, e esperamos que isso sirva como impulso o triunfo de hoje para enfrentar o Botafogo."

