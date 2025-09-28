Topo

Esporte

Cauan Barros será desfalque do Vasco para enfrentar o Palmeiras

28/09/2025 18h48

O Vasco conseguiu emplacar duas vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro. Os resultados afastaram a equipe da zona de rebaixamento e fizeram o torcedor passar a sonhar com outros objetivos na temporada.

Os cruzmaltinos voltam a campo pela Série A nesta quarta-feira, quando enfrentam o Palmeiras, no Allianz Parque. Os cariocas vão em busca de mais um bom resultado para se consolidarem na primeira página da tabela.

Para esta partida, o técnico Fernando Diniz terá um desfalque certo. O volante Barros recebeu o terceiro cartão amarelo e terá que cumprir suspensão.

A tendência é a de que Diniz opte pela escalação de Mateus Carvalho. No entanto, o treinador pode escolher um zagueiro, como Lucas Oliveira ou Lucas Freitas, para ocupar o setor ao lado de Hugo Moura.

O elenco cruzmaltino se reapresenta nesta segunda-feira, quando vai iniciar a preparação para o duelo na capital paulista.

