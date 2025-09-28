Carlos Ulberg nocauteia Dominick Reyes no UFC Austrália e se aproxima do title shot

Na luta principal do UFC Austrália, realizado neste sábado (27), Carlos Ulberg nocauteou Dominick Reyes e se consolidou no topo da lista na corrida pelo próximo 'title shot' na divisão dos meio-pesados (93 kg) da organização. Com o resultado, o neozelandês - top 3 no ranking - chegou a nove vitórias consecutivas - segunda maior marca na história da categoria no Ultimate, empatado com o atual campeão Magomed Ankalaev e atrás somente do lendário Jon Jones.

Ao final do combate, na entrevista pós-luta, ainda no octógono, Ulberg se mostrou disposto a voar para os Estados Unidos, mais precisamente para Las Vegas, onde no próximo sábado, 4 de outubro, Magomed Ankalaev e Alex Poatan disputarão o cinturão até 93 kg da liga, na luta principal do UFC 320. Sua presença no evento pode servir para que o neozelandês 'marque território' e até seja chamado ao octógono para desafiar pessoalmente o vencedor do duelo entre o russo e o brasileiro.

"Era exatamente o que eu queria. Acabei de falar com Hunter (Campbell). Vamos voar para (Las) Vegas para que eu esteja lá (no UFC 320), para poder testemunhar aqueles dois lutando, desejo o melhor para eles, mas eu vou estar lá pessoalmente. Estou chegando (risos)", declarou Carlos Ulberg.

A luta

O combate começou com muito estudo de ambas as partes e sem muita ação. Com uma distância um pouco melhor, Ulberg conseguia conectar mais golpes que seu rival. Assim, em uma aproximação estabanada de Reyes restando pouco mais de 30 segundos para o final da primeira etapa, o neozelandês encaixou uma combinação de jab e direto que levou o americano à lona, praticamente nocauteado. A partir daí, o atleta da equipe 'City Kickboxing' só completou o serviço com mais alguns socos antes da interrupção do árbitro.

Confira os resultados do UFC Austrália

Carlos Ulberg venceu Dominick Reyes por nocaute;

Jimmy Crute venceu Ivan Erslan por finalização;

Jack Jenkins venceu Ramon Taveras por decisão unânime dos juízes;

Neil Magny venceu Jake Matthews por finalização;

Tom Nolan venceu Charlie Campbell por finalização;

Navajo Stirling venceu Rodolfo Bellato por decisão unânime dos juízes;

Cameron Rowston venceu Andre Petroski por nocaute técnico;

Jamie Mullarkey venceu Rolando Bedoya por decisão unânime dos juízes;

Colby Thicknesse venceu Josias Musasa por decisão unânime dos juízes;

Michelle Montague venceu Luana Dread por decisão unânime dos juízes;

Brando Pericic venceu Elisha Ellison por nocaute;

Alexia Burguesinha venceu Loma Lookboonmee por decisão unânime dos juízes.

