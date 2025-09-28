Pancadaria: Wanderlei Silva é desclassificado por cabeçadas ilegais em Popó

A luta principal do Spaten Fight Night 2 prometia fortes emoções para os fãs dos esportes de combate. E neste sábado (27), em São Paulo, Acelino Freitas e Wanderlei Silva fizeram jus à expectativa atrelada ao embate. Mas a rivalidade entre os dois foi tão intensa que excedeu os limites do aceitável e também do espírito esportivo. Após um duelo repleto de provocações e golpes ilegais, que culminou na desclassificação de Wanderlei, as equipes dos astros da noite protagonizaram cenas lamentáveis no ringue, com um dos membros do time de Popó, inclusive, nocauteando o 'Cachorro Louco', após o desfecho do embate.

Lenda do MMA, Wanderlei desferiu algumas cabeçadas e até mesmo uma joelhada em Popó. Por conta dos ataques ilegais em sequência, Silva acabou desclassificado no quarto round, após ter tido deduzido três pontos. E, assim que o árbitro anunciou o veredito, membros da equipe de ambos invadiram o ringue e começaram o confronto. Ex-campeão do UFC, Fabrício Werdum também se envolveu na confusão, defendendo o corner do Cachorro Louco.

A luta

Wand começou o combate marchando para frente e foi golpeado com um direto em cheio de Popó. Em seguida, Acelino conectou um cruzado que balançou Silva. Acuado, o 'Cachorro Louco' passou a caminhar para trás. Após um início eletrizante, Acelino dosou o ritmo e usou os jabs para pontuar nos segundos finais da parcial.

No início do segundo assalto, Popó aproveitou uma brecha para conectar dois cruzados que levaram Wand ao solo. Talvez no reflexo do MMA, Silva agarrou as pernas de Acelino, sendo advertido pelo árbitro. Encurralado contra as cordas, o 'Cachorro Louco' virou alvo fixo para uma saraivada de golpes desferidos por Popó. Resiliente, Silva conseguiu se manter vivo até o soar do gongo.

Disposto a equiparar as ações, Wand voltou para o terceiro round com a estratégia de encurtar e buscar o clinch. Em uma dessa interações, o Cachorro Louco roubou a cena ao desferir uma cabeçada e joelhada na curta distância, sendo novamente advertido pelo árbitro. Uma vez a luta reiniciada, Acelino pareceu ser atingido por um golpe de Silva e foi ao solo, alegando ter escorregado. Nos segundos finais da parcial, os protagonistas da noite trocaram golpes francos, levantando o público presente.

O quarto round começou com tudo. Os atletas precisaram ser contidos pelo árbitro, que deduziu um ponto de Wanderlei por não parar de golpear quando solicitado. Usando o clinch, o Cachorro Louco novamente deu uma cabeçada em Popó, que precisou de tempo para se recuperar do ataque ilegal. Pela cabeçada, Wand perdeu mais um ponto, assinalado pelo árbitro. Na volta da disputa, Acelino voltou a tomar o controle da disputa, espetando com jabs e diretos e evadindo sem ser atingido. Wanderlei deu nova cabeçada e, após perder o terceiro ponto, acabou perdendo a luta por desclassificação.

Assim que o árbitro assinalou o desfecho, a equipe de ambos os atletas passaram a se provocar. E o confronto se deu no ringue, com uma verdadeira briga generalizada entre comissões de Wand e Popó. Um indivíduo do time de Acelino acertou um soco em cheio no Cachorro Louco, que caiu apagado no ringue. A confusão ainda rolou durante alguns segundos, até ser apartada pela equipe de segurança.

Confira abaixo todos os resultados do Spaten Fight Night 2:

Acelino 'Popó' Freitas venceu Wanderlei Silva por desqualificação do rival

Beatriz Ferreira venceu Maira Moneo por decisão unânime

Hebert Conceição venceu Yamaguchi Falcão por decisão unânime

Thiago Manchinha venceu Wanderson Barcellos por decisão unânime

