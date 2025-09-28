Cano marca, e Fluminense bate o Botafogo em estreia de Zubeldía
Na estreia do técnico Luis Zubeldía, o Fluminense derrotou por 2 a 0 o Botafogo, neste domingo, no Maracanã, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor Carioca abriu o placar no primeiro tempo, com Cano, e decretou a vitória na etapa final, com Lima.
Situação da Tabela
Com o resultado, os tricolores chegaram a 34 pontos e seguem na oitava posição. Já os alvinegros continuam com 40 e perderam a chance de entrar no G-4 do Campeonato Brasileiro.
? Resumo do jogo
??FLUMINENSE 2 X 0 BOTAFOGO??
? Competição: 25ª rodada do Campeonato Brasileiro
?? Local: Maracanã, no Rio de Janeiro
? Data: 28 de setembro de 2025 (domingo)
? Horário: 16h (de Brasília)
? Cartões Amarelos: Lucho Acosta e Ignácio (Fluminense); Santiago Rodríguez e Matheus Martins (Botafogo)
Arbitragem
- Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)
- Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Thiaggo Americano Labes (SC)
- VAR: Daniel Nobre Bins (RS)
Gols
- ? Germán Cano, aos 33? do 1ºT (Fluminense)
- ? Lima, aos 44? do 2ºT (Fluminense)
??Fluminense
Fábio; Samuel Xavier (Guga), Thiago Silva (Ignácio), Freytes e Renê; Hércules e Martinelli; Canobbio (Soteldo), Acosta (Lima) e Serna; Germán Cano (Everaldo).
Técnico: Luis Zubeldía
??Botafogo
Léo Linck; Vitinho (Mateo Ponte), Bahia, David Ricardo e Marçal (Matheus Martins); Newton e Marlon Freitas; Santiago Rodríguez (Barría), Savarino (Artur) e Cuiabano; Chris Ramos (Arthur Cabral).
Técnico: Davide Ancelotti
Como foi o jogo
Primeiro tempo
O clássico iniciou movimentado. O Fluminense assustou primeiro, em chute de Samuel Xavier. O Botafogo respondeu em cabeceio de Chris Ramos. Os alvinegros eram mais organizados e quase marcaram aos 15 minutos. Newton acertou belo chute e acertou o travessão.
O susto fez o Fluminense melhorar a marcação, mas o Botafogo continuou melhor. Tanto que aos 31 minutos, Vitinho foi lançado, entrou na área e finalizou para boa defesa de Fábio. Só que a resposta dos tricolores veio com gol no minuto seguinte. Após bate e rebate na área, a bola sobrou para Cano cabecear para a rede.
O Botafogo não se intimidou com o revés e quase empatou em seguida. Savarino recebeu passe na área e mandou para o gol. No entanto, Freytes apareceu para salvar os tricolores. Assim, o Fluminense conseguiu manter a vantagem até o intervalo.
Segundo tempo
No segundo tempo, o Botafogo tentou esboçar uma pressão, viu o Fluminense quase ampliar aos quatro minutos. Serna ficou com a bola e finalizou para grande defesa de Léo Linck.
Os tricolores conseguiram controlar a posse de bola com o passar do tempo. Assim, o Botafogo pouco incomodava a zaga. A situação mudou aos 27 minutos. Cuiabano foi lançado na área, mas errou o alvo.
O panorama do clássico seguiu nos minutos finais. O Fluminense manteve a posse de bola e decretou a vitória aos 43 minutos. Lima foi lançado na área e finalizou sem chance para Léo Linck.
Próximos jogos
Fluminense
- Sport x Fluminense (26ª rodada do Campeonato Brasileiro)
- Data e horário: 01/10/2025 (quarta-feira) às 19h
- Local: Ilha do Retiro, em Recife
Botafogo
- Botafogo x Bahia (26ª rodada do Campeonato Brasileiro)
- Data e horário: 01/10/2025 (quarta-feira) às 21h30
- Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro