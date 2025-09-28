Mundial Sub-20: Joias do Palmeiras marcam, mas Brasil só empata com México
O Brasil estreou com empate no Mundial sub-20, realizado no Chile. A seleção de Ramón Menezes saiu atrás e até buscou a virada, mas levou outro gol no fim do jogo e ficou no 2 a 2 com o México em duelo disputado na noite de hoje, no Estádio Nacional de Santiago.
O empate teve tempero palmeirense. O México largou na frente aos 9min com Alexéi Domínguez, mas Rafael Coutinho deixou tudo igual com um chutaço aos 21min da etapa final. Já no segundo tempo, aos 30min, Luighi virou o jogo com um chute improvável de costas para o gol, mas Diego Ochoa, de cabeça, deixou tudo igual aos 40min.
Em busca do hexa, a seleção brasileira volta a campo na quarta-feira, às 20h, para encarar o líder Marrocos, que venceu a Espanha por 2 a 0 no primeiro jogo do Grupo C. Antes disso, Espanha e México se enfrentam na abertura da segunda rodada, às 17h.
Brasil ouve olé com 13 minutos, mas reage
O México não só abriu o placar antes do décimo minuto de jogo como pressionou o Brasil após o apito inicial, com direito a gritos de olé da torcida ainda aos 13' do primeiro tempo. Mas um chutaço de Coutinho recolocou a seleção na partida, e foi também do palmeirense outra grande chance no começo da etapa final, com drible da vaca e chute rasteiro de fora da área defendido por Ochoa.
O gol da virada saiu com participação 100% palmeirense: Gilberto bateu lateral, Belé desviou e Luighi tirou uma finalização da cartola para virar a partida. Aos 40min, porém, Diego Ochoa subiu mais que a defesa brasileira e, de cabeça, empatou a partida.
Gols e lances importantes
1 a 0 (México). Mora avançou pela ponta direita e levantou na área. Jiménez subiu nas costas de Iago, cabeceou forte e Otávio espalmou. Domínguez aproveitou o rebote e finalizou para mandar a bola para o fundo do gol, aos 9min.
1 a 1 (Brasil). Igor subiu pela ponta direita e cruzou para área. Garza rebateu, e Rafael Coutinho pegou rebote na veia para acertar um lindo chute e mandar na bochecha da rede para deixar tudo igual, aos 21min.
Quase a virada! Coutinho acelerou pelo meio, deu um drible da vaca no defensor e encheu o pé, rasteiro. Emmanuel Ochoa espalmou e evitou a virada, aos 3min do segundo tempo.
Defende Otávio! Aos 25min, Domínguez finalizou colocado da entrada da área e exigiu grande defesa do goleiro brasileiro, que estava com a visão encoberta no lance.
Na trave! O Brasil responde no lance seguinte. Gilberto escapou pela ponta direita e cruzou na primeira trave. Erick Belé desviou do jeito que deu e mando na trave.
2 a 1 (Brasil). Que golaço! Gilberto colocou a bola na área em cobrança de lateral. Erick Belé desviou para trás, e Luighi deu um toque sutil, com categoria, que encobriu Emmanuel Ochoa!
2 a 2 (México). Aos 40min, Mora pegou bem na bola em cobrança de escanteio, Diego Ochoa subiu livre e guardou de cabeça sem chance para Otávio.
FICHA TÉCNICA
BRASIL 2 x 2 MÉXICO
Data: 28 de setembro de 2025
Horário: 20h (de Brasília)
Local: Estádio Nacional de Santiago, em Santiago (CHI)
Árbitro: Maurizio Mariani
Assistentes: Daniele Bindoni e Alberto Tegoni
Cartões amarelos: Igor Serrote e Erick Belé (Brasil); Padilla (México)
Gols: Alexéi Domínguez (México), aos 9min, Coutinho (Brasil), aos 21min do primeiro tempo, Luighi, aos 30min, Diego Ochoa, aos 40min do segundo tempo
Brasil: Otávio, Igor Serrote (Gilberto), Iago, Bruno Alves, Leandrinho e Leo Derik (Wesley); Rayan Lucas, João Cruz (Murilo Rhikman) e Coutinho; Gustavo Prado (Erick Belé) e Luighi (Deivid Washington). Técnico: Ramón Menezes
México: Emmanuel Ochoa, López, Pachuca, Diego Ochoa e Sánchez (Amaury Morales); Garza (Iker Fimbres), Alexéi Domínguez, Montiel, Mora e Vargas; Jimenez (Oswaldo Virgen). Técnico: Eduardo Arce