Brasil conquista quatro medalhas no encerramento da etapa da Hungria do World Challenge Cup

O Brasil conquistou mais quatro medalhas no segundo e último dia de finais da etapa de Szombathely da World Challenge Cup, na Hungria, neste domingo (28). A carioca Flávia Saraiva se sagrou campeã na trave de equilíbrio. Sua série na final, com nível de dificuldade de 5,7, superior à da classificatória, recebeu a nota 13.800.

O pódio na trave foi completado pela espanhola Alba Petisco (13.250) e pela húngara Greta Mayer (13.100). A outra ginasta brasileira na prova, a medalhista olímpica Júlia Soares, registrou a nota 12.700, o que resultou na sexta posição.

Júlia brilhou intensamente no solo. Com uma bela apresentação, embalada por "Cheia de Manias", do Raça Negra, recebeu a nota 12.550, o que lhe deu a prata. Como se não bastasse, a xará Júlia Coutinho, talento de 15 anos de idade, conquistou o bronze (12.250). A romena Denisa Golgota ficou com o ouro (12.750). Cabe lembrar que Coutinho já havia se destacado em Koper, na Eslovênia, em maio. Ao som de "Maria, Maria", composta por Milton Nascimento e Fernando Brant, alcançara a nota 13.100, naquela que foi a estreia dela em etapas de Copa do Mundo.

Caio Souza, quarto nas argolas na véspera, cravou sua série nas paralelas neste domingo, e alcançou a nota 14.150, o suficiente para lhe dar a medalha de prata. O ginasta de Volta Redonda, aos 32 anos de idade, ficou atrás do turco Ferhat Arican, que superou o fluminense por um décimo.

PRATA PARA O BRASIL! ??? Ao som de um mix incrível de Raça Negra e Edith Piaf, Júlia Soares deu show no solo e conquistou a medalha de prata na Copa do Mundo de Ginástica Artística da Hungria! ? Com uma apresentação impecável e nota 12.550, nossa ginasta mostrou mais uma vez... pic.twitter.com/4kUFgJ0Mhr ? Time Brasil (@timebrasil) September 28, 2025

"Resultados do Brasil na Hungria são bem importantes. Havia competidores fortes em todos os aparelhos. Sabemos que o sarrafo sobre no Mundial, mas participar aqui é muito válido, sem dúvida alguma. Nossos ginastas puderam apresentar as séries numa competição de nível interessante. E nossa preparação para o Mundial de Jacarta prossegue, da melhor forma possível!", afirmou o treinador Ricardo Yokoyama.

Henrique Motta, presidente da CBG, enalteceu os esforços dos ginastas. "É com muita satisfação que vemos nossos atletas chegarem a várias finais e conquistarem diversas medalhas. Esses resultados reforçam o trabalho que vem sendo realizado por todos para que a ginástica artística brasileira siga em um patamar esportivo tão elevado. Estar entre os melhores do mundo é um desafio constante, que exige a combinação de diversos fatores internos e externos. A participação neste evento e a conquista de um grande número de medalhas nos dão ainda mais força para seguir em frente, sempre avaliando os pontos em que podemos evoluir".

No total, o Brasil conquistou cinco medalhas na Hungria, em competição que faz parte da preparação para o Mundial que será disputado na Indonésia, a partir do dia 19 de outubro.