Barcelona vira contra a Real Sociedad e assume a ponta do Espanhol
Neste domingo, o Barcelona venceu a Real Sociedad de virada por 2 a 1, pela sétima rodada do Campeonato Espanhol. A partida no Estádio Olímpico Lluís Companys contou com o retorno de Lamine Yamal, que estava lesionado.
Situação da tabela
Com o triunfo, o Barcelona ultrapassa o Real Madrid e assume a liderança da competição, com 19 pontos. A Real Sociedad, por sua vez, permanece na 17ª colocação, com cinco.
? Resumo do jogo
? BARCELONA 2 x 1 REAL SOCIEDAD?
? Competição: Sétima rodada do Campeonato Espanhol
?? Local: Estádio Olímpico Lluís Companys
? Data: 28 de setembro de 2025 (domingo)
? Horário: 13h30 (de Brasília)
Gols
- ? Odriozola, aos 31? do 1ºT (Real Sociedad)
- ? Koundé, aos 43? do 1ºT (Barcelona)
- ? Lewandowski, aos 14? do 2ºT (Barcelona)
Como foi o jogo
Apesar do domínio do Barcelona, quem inaugurou o marcador foi a Real Sociedad, aos 31 minutos da primeira etapa. Barrenetxea driblou Koundé no lado esquerdo e cruzou na pequena área para Odriozola colocar a bola no fundo das redes.
Aos 33 minutos do primeiro tempo, Rashford cobrou um escanteio para dentro da área e Koundé testou para empatar o marcador em favor do Barcelona.
A virada veio aos 14 do segundo tempo, quando Lamine Yamal recebeu no lado direito e cruzou para Lewandowski cabecear de forma certeira.
Próximos jogos
Barcelona
- Jogo: Barcelona x Paris Saint-Germain
- Data e horário: 01/10 (quarta-feira) | 16h00 (de Brasília)
- Local: Estádio Olímpico Lluís Companys
- Competição: Liga dos Campeões
Real Sociedad
- Jogo: Real Sociedad x Rayo Vallecano
- Data e horário: 05/10 (domingo) | 13h30 (de Brasília)
- Local: Reale Arena
- Competição: Campeonato Espanhol