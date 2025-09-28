Barcelona vira contra a Real Sociedad e assume a ponta do Espanhol

Neste domingo, o Barcelona venceu a Real Sociedad de virada por 2 a 1, pela sétima rodada do Campeonato Espanhol. A partida no Estádio Olímpico Lluís Companys contou com o retorno de Lamine Yamal, que estava lesionado.

Situação da tabela

Com o triunfo, o Barcelona ultrapassa o Real Madrid e assume a liderança da competição, com 19 pontos. A Real Sociedad, por sua vez, permanece na 17ª colocação, com cinco.

? Resumo do jogo

? BARCELONA 2 x 1 REAL SOCIEDAD?

? Competição: Sétima rodada do Campeonato Espanhol



?? Local: Estádio Olímpico Lluís Companys



? Data: 28 de setembro de 2025 (domingo)



? Horário: 13h30 (de Brasília)

Gols

? Odriozola, aos 31? do 1ºT (Real Sociedad)

? Koundé, aos 43? do 1ºT (Barcelona)

? Lewandowski, aos 14? do 2ºT (Barcelona)

Como foi o jogo

Apesar do domínio do Barcelona, quem inaugurou o marcador foi a Real Sociedad, aos 31 minutos da primeira etapa. Barrenetxea driblou Koundé no lado esquerdo e cruzou na pequena área para Odriozola colocar a bola no fundo das redes.

Aos 33 minutos do primeiro tempo, Rashford cobrou um escanteio para dentro da área e Koundé testou para empatar o marcador em favor do Barcelona.

A virada veio aos 14 do segundo tempo, quando Lamine Yamal recebeu no lado direito e cruzou para Lewandowski cabecear de forma certeira.

Próximos jogos

Barcelona

Jogo: Barcelona x Paris Saint-Germain

Barcelona x Paris Saint-Germain Data e horário: 01/10 (quarta-feira) | 16h00 (de Brasília)

01/10 (quarta-feira) | 16h00 (de Brasília) Local: Estádio Olímpico Lluís Companys

Estádio Olímpico Lluís Companys Competição: Liga dos Campeões

Real Sociedad