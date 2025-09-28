Topo

Esporte

Barcelona vira contra a Real Sociedad e assume a ponta do Espanhol

28/09/2025 15h42

Neste domingo, o Barcelona venceu a Real Sociedad de virada por 2 a 1, pela sétima rodada do Campeonato Espanhol. A partida no Estádio Olímpico Lluís Companys contou com o retorno de Lamine Yamal, que estava lesionado.

Situação da tabela

Com o triunfo, o Barcelona ultrapassa o Real Madrid e assume a liderança da competição, com 19 pontos. A Real Sociedad, por sua vez, permanece na 17ª colocação, com cinco.

? Resumo do jogo

? BARCELONA 2 x 1 REAL SOCIEDAD?

? Competição: Sétima rodada do Campeonato Espanhol

?? Local: Estádio Olímpico Lluís Companys

? Data: 28 de setembro de 2025 (domingo)

? Horário: 13h30 (de Brasília)

Gols

  • ? Odriozola, aos 31? do 1ºT (Real Sociedad)

  • ? Koundé, aos 43? do 1ºT (Barcelona)

  • ? Lewandowski, aos 14? do 2ºT (Barcelona)

Como foi o jogo

Apesar do domínio do Barcelona, quem inaugurou o marcador foi a Real Sociedad, aos 31 minutos da primeira etapa. Barrenetxea driblou Koundé no lado esquerdo e cruzou na pequena área para Odriozola colocar a bola no fundo das redes.

Aos 33 minutos do primeiro tempo, Rashford cobrou um escanteio para dentro da área e Koundé testou para empatar o marcador em favor do Barcelona.

A virada veio aos 14 do segundo tempo, quando Lamine Yamal recebeu no lado direito e cruzou para Lewandowski cabecear de forma certeira.

Próximos jogos

Barcelona

  • Jogo: Barcelona x Paris Saint-Germain

  • Data e horário: 01/10 (quarta-feira) | 16h00 (de Brasília)

  • Local: Estádio Olímpico Lluís Companys

  • Competição: Liga dos Campeões

Real Sociedad

  • Jogo: Real Sociedad x Rayo Vallecano

  • Data e horário: 05/10 (domingo) | 13h30 (de Brasília)

  • Local: Reale Arena

  • Competição: Campeonato Espanhol

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Esporte

Barcelona vira contra a Real Sociedad e assume a ponta do Espanhol

Barcelona leva susto, mas com Yamal em campo vira contra a Real Sociedad e é líder de La Liga

Abel escala dupla Flaco-Roque no Palmeiras contra Bahia, valendo liderança

Zubeldía escala Cano para estreia no Fluminense contra o Botafogo

Palmeiras terá Gómez titular e duas mudanças contra o Bahia; veja escalações

Gabriel Magalhães marca no fim, Arsenal vira sobre o Newcastle e se aproxima do líder Liverpool

Conheça Rafael Freitas, filho de Popó que nocauteou Wanderlei Silva em briga generalizada

Gabriel Magalhães marca nos acréscimos, e Arsenal consegue virada sobre o Newcastle no Inglês

Werdum mostra áudio de Popó pré-luta, e boxeador chama ex-atleta de desleal

Transmissão ao vivo de Bahia x Palmeiras pelo Brasileirão: veja onde assistir

Transmissão ao vivo de Fluminense x Botafogo pelo Brasileirão: veja onde assistir