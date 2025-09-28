Com Yamal de volta, Barcelona vence de virada e assume liderança da La Liga

O Barcelona levou um susto, mas não desperdiçou a chance de assumir a liderança da La Liga. Em casa, no Estádio Olímpico Lluís Companys, o atual campeão espanhol saiu perdendo, mas virou contra a Real Sociedad e venceu por 2 a 1 neste domingo em jogo que marcou o retorno de Lamine Yamal ao time. Com o resultado, o Barcelona chegou aos 19 pontos, ultrapassando o Real Madrid, que tem 18.

Após o rival perder o 100% de aproveitamento do campeonato ao ser goleado pelo Atlético no dérbi da Madri no sábado, o Barcelona precisava vencer o 16º colocado de La Liga para assumir o topo da classificação. O time conseguiu confirmar o favoritismo e agora se concentra na Champions League, na qual enfrenta o atual campeão, o Paris Saint-Germain, na quarta-feira pela segunda rodada.

O Barcelona teve o desfalque do brasileiro Raphinha, lesionado, e o técnico Hansi Flick escalou o adolescente Dro, de 17 anos, como titular pela primeira vez em La Liga. Lamine Yamal, recuperado de uma contusão no púbis que o tirou de quatro partidas do time, começou no banco, entrou no segundo tempo para ganhar ritmo de jogo e provavelmente ser titular contra o PSG.

Como esperado, o Barcelona dominou a posse de bola, com mais de 80%, mas tinha pouca efetividade no primeiro tempo. A Real Sociedad se defendia em bloco e tentava surpreender no contra-ataques. Foi assim que os visitantes abriram o placar, com Odriozola, aos 31 minutos do primeiro tempo. O Barcelona chegou ao empate aos 43, com Kounde, de cabeça, após cobrança de escanteio.

No segundo tempo, a esperada alteração no Barcelona aconteceu aos 13 minutos, quando Yamal entrou no lugar de Bardghji. No minuto seguinte, o jogador de 18 anos mostrou por que sua volta causava tanto furor. Ele recebeu pela direita, avançou à linha de fundo e cruzou na cabeça de Lewandowski. A bola ainda bateu na trave antes de entrar no gol adversário.

Lamine Yamal ainda marcou o seu gol, mas o lance foi anulado por impedimento milimétrico. Barcelona e Real Sociedad desperdiçaram de chances até o final da partida e não conseguiram modificar o placar. Com apenas 5 pontos, a Real Sociedad está na 17ª posição, a primeira fora da zona de rebaixamento. O Barcelona volta a campo por La Liga contra o Sevilla, e a Real Sociedad recebe o Rayo Vallecano. Os dois jogos acontecem no domingo.