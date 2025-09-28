Barcelona assume liderança com vitória por 2 a 1 sobre o Real Sociedad
BARCELONA, ESPANHA (Reuters) - O Barcelona venceu neste domingo de virada, por 2 a 1, o Real Sociedad, alcançando o topo da classificação da LaLiga, o campeonato espanhol de futebol.
Os gols da virada foram marcados por Jules Kounde e Robert Lewandowski, um em cada tempo.
A sexta vitória do Barcelona em sete partidas levou os campeões a 19 pontos, um ponto acima do Real Madrid, enquanto a Real Sociedad permaneceu com cinco pontos após sua quarta derrota na temporada.
"Foi uma vitória da equipe. Eles sabiam jogar e foi um trabalho duro, mas nós merecemos", disse o técnico do Barcelona, Hansi Flick.
O Sociedad abriu o placar aos 30 minutos, por meio do ex-lateral direito do Real Madrid Álvaro Odriozola, que fazia sua primeira partida como titular na temporada depois que o também zagueiro Jon Aramburu se machucou durante o aquecimento.
Ander Barrenetxea venceu Kounde na área e cruzou para Odriozola, que estava livre e finalizou com o pé direito da entrada da pequena área.
O Barcelona empatou aos 43 minutos, quando um escanteio encontrou Kounde na área, que marcou de cabeça.
Confiante, o Barcelona pressionou em busca do gol da vitória no segundo tempo, e Lamine Yamal causou impacto menos de um minuto depois de entrar em campo. O jovem de 18 anos, que se recuperava de uma lesão na virilha, driblou um zagueiro e cruzou para Lewandowski marcar de cabeça, aos 58 minutos, colocando os anfitriões em vantagem por 2 a 1.
O Barcelona, que está em uma sequência de cinco vitórias em todas as competições, recebe o Paris St Germain na Liga dos Campeões na quarta-feira, antes de continuar sua defesa do título da LaLiga contra o Sevilla, no próximo domingo.
(Reportagem de Chiranjit Ojha em Bengaluru)