Barba, cabelo e bigode! Carlos Ulberg leva bônus de R$ 267 mil no UFC Austrália

Carlos Ulberg foi, de fato, o principal protagonista da noite deste sábado (27), no UFC Austrália. Além de nocautear Dominick Reyes na luta principal do show, se aproximando de uma disputa pelo cinturão dos meio-pesados (93 kg), o lutador neozelandês ainda levou para casa um dos bônus de 'Performance da Noite', adicionando à sua conta bancária 50 mil dólares extras (cerca de R$ 267 mil).

Mas o top 3 do ranking meio-pesado do Ultimate não foi o único ganhador deste prêmio. Outros três destaques do card do UFC Austrália também embolsaram 50 mil dólares extras cada: Jimmy Crute, Tom Nolan e Brando Pericic. Desta vez, não houve uma 'Luta da Noite' premiada.

O meio-pesado Jimmy Crute recebeu o prêmio pela finalização sobre Ivan Erslan no 'co-main event' da noite. Mesmo caso de Tom Nolan, que teve o braço levantado após derrotar Charlie Campbell com um mata-leão. Já Brando Pericic embolsou os 50 mil dólares extras graças a um nocaute brutal aplicado sobre Elisha Ellison ainda no card preliminar.

Confira os resultados do UFC Austrália

Carlos Ulberg venceu Dominick Reyes por nocaute;

Jimmy Crute venceu Ivan Erslan por finalização;

Jack Jenkins venceu Ramon Taveras por decisão unânime dos juízes;

Neil Magny venceu Jake Matthews por finalização;

Tom Nolan venceu Charlie Campbell por finalização;

Navajo Stirling venceu Rodolfo Bellato por decisão unânime dos juízes;

Cameron Rowston venceu Andre Petroski por nocaute técnico;

Jamie Mullarkey venceu Rolando Bedoya por decisão unânime dos juízes;

Colby Thicknesse venceu Josias Musasa por decisão unânime dos juízes;

Michelle Montague venceu Luana Dread por decisão unânime dos juízes;

Brando Pericic venceu Elisha Ellison por nocaute;

Alexia Burguesinha venceu Loma Lookboonmee por decisão unânime dos juízes.

Four outstanding finishes tonight in Australia ??@UlbergCarlos, @CruteJim, Tom Nolan & Brando Pericic all earn a POTN bonus from #UFCPerth ?

pic.twitter.com/iXvnJBQGR1

- UFC (@ufc) September 28, 2025



