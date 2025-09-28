Topo

Bahia x Palmeiras: horário e onde assistir ao jogo do Brasileirão

28/09/2025 05h30

Bahia e Palmeiras se enfrentam neste domingo, às 16h (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? Globo (TV aberta —SP, BA, PR, MG (exceto Araxá, Ituiutaba, Juiz de Fora, Uberaba e Uberlândia), AL, PE, SE e PA (exceto Santarém), GeTV (YouTube) e Premiere (pay-per-view). O Placar UOL acompanha em tempo real.

O Bahia vem de quatro partidas seguidas sem vencer no Brasileirão. No meio de semana, a equipe de Rogério Ceni foi superada pelo Vasco por 3 a 1 em jogo atrasado da 16ª rodada.

O Palmeiras venceu quatro das últimas cinco partidas e entra em campo de olho na liderança. O Alviverde venceu o Fortaleza por 4 a 1 na rodada passada.

Além disso, a equipe de Abel Ferreira chega embalada pela classificação à semifinal da Libertadores. O Palmeiras superou o River Plate por 5 a 2 no agregado.

Bahia x Palmeiras -- Campeonato Brasileiro

  • Data e hora: 28 de setembro, às 16h (de Brasília)
  • Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)
  • Transmissão: Globo (TV aberta --SP, BA, PR, MG (exceto Araxá, Ituiutaba, Juiz de Fora, Uberaba e Uberlândia), AL, PE, SE e PA (exceto Santarém), GeTV (YouTube) e Premiere (pay-per-view)

