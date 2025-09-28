Bahia breca dupla Flaco-Roque, vence e não deixa Palmeiras assumir a ponta
O Palmeiras foi até a Arena Fonte Nova com o objetivo de sair líder do Campeonato Brasileiro. Mas o Bahia não facilitou e venceu o Verdão por 1 a 0 no duelo válido pela 25ª rodada.
Ademir foi o autor do gol da vitória. Ele estava havia mais de um mês sem jogar por lesão e entrou no segundo tempo. O tento saiu após lindo lançamento do goleiro Ronaldo.
No primeiro turno, o Bahia também venceu o Palmeiras, no Allianz Parque. O duelo também foi 1 a 0, com gol de Kayky.
Com a vitória, o Bahia chega a aos 40 pontos, na sexta posição, e se aproxima do G4. O Mirassol é o quarto colocado, com 42.
O Palmeiras, por sua vez, perdeu a chance de assumir a liderança da tabela. O Verdão fica com 49 pontos, em terceiro lugar. O Flamengo - líder com 51 - ainda joga na rodada e pode abrir distância.
O Bahia visita o Botafogo na próxima rodada, na quarta-feira. Será um duelo direto pela quinta posição, já que o clube carioca tem a mesma pontuação que o Tricolor.
Já o Palmeiras recebe o Vasco, também na quarta-feira. O Verdão tentará se recuperar para continuar colado em busca da liderança.
Flaco-Roque não brilhou em solo baiano
Uma das principais duplas de ataque do futebol brasileiro, Vitor Roque e Flaco López passaram em branco e não conseguiram dar a vitória ao Palmeiras. Após ambos marcarem contra o River Plate na classificação para a semifinal da Libertadores, eles tentaram, mas não tiveram sucesso contra o Bahia.
Flaco foi quem mais teve oportunidades. Tentou chute colocado que o goleiro Ronaldo encaixou sem problemas, além de uma puxeta que passou à esquerda do gol.
Já Roque disputou muito com os zagueiros e sua melhor chance foi um lançamento que o goleiro Ronaldo interceptou.
Abel Ferreira ainda ficou limitado a mexer no time, após Lucas Evangelista e Piquerez saírem machucados ainda no primeiro tempo. O técnico gastou duas pausas para troca e, na segunda etapa, teve que segurar as mudanças para realizar três de uma vez, colocando Sosa, Facundo Torres e Allan. As trocas, porém, não foram suficientes para melhorar o ataque do Verdão.
Lances importantes
Felipe Anderson tentou golaço: O primeiro lance de perigo foi do Palmeiras, aos quatro minutos do primeiro tempo. Em contra-ataque, Flaco López tentou passe para Vitor Roque e a bola chegou em Felipe Anderson que, da entrada da área, pegou bonito na bola. O goleiro Ronaldo voou e espalmou para escanteio.
Weverton com tranquilidade: O Bahia respondeu com Willian José. Após disputa de bola pela direita, a bola chegou em Willian José que, travado pela defesa, finalizou fraco e Weverton defendeu sem problemas.
Evangelista sentiu: Antes da metade da primeira etapa, Abel Ferreira teve que mexer no time por lesão de Lucas Evangelista. Em saída de bola, o volante dividiu com Willian José e sentiu lesão muscular. Aníbal Moreno entrou em seu lugar.
Bahia levando perigo: Os mandantes chegaram mais uma vez ao gol de Weverton. Sanabria tentou tabela com Willian José, e o camisa 12 encontrou Kayky. No mano a mano com Giay, o ponta do Tricolor conseguiu espaço e finalizou rasteiro. Weverton defendeu com o pé e a zaga alviverde afastou.
Flaco tentou colocado: Após pressionar a saída do Bahia, Flaco mandou chute colocado, mas Ronaldo encaixou.
Mais uma lesão: Aos 27 minutos, Piquerez também sentiu dores no joelho direito e precisou ser substituído, forçando Abel a fazer sua segunda parada antes do intervalo. Jefté entrou no lugar do uruguaio.
Flaco confiante: Andreas Pereira mandou bola na área e Flaco López, confiante com a boa fase, tentou um puxeta da marca do pênalti. A finalização passou perto, à esquerda do gol do Bahia.
Éverton x Weverton: Éverton Ribeiro recebeu na entrada da área, driblou Jefté e tentou tirar de Weverton, mas o goleiro do Palmeiras espalmou.
Roque quase chega: Aos 22 do segundo tempo, Emiliano Martínez deu lançamento para Vitor Roque. O camisa 9 tentou chegar, mas o goleiro Ronaldo saiu da área e interceptou a bola com os pés.
1 x 0: O Bahia abriu o placar aos 32 minutos. Ronaldo interceptou cruzamento e lançou Ademir, que driblou Jefté e bateu alto para superar Weverton.
Ficha técnica
Bahia 1 x 0 Palmeiras
Campeonato Brasileiro 2025 - 25ª rodada
Data: 28/9/2025 (domingo)
Horário: 16h (de Brasília)
Local: Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)
Árbitro: Anderson Daronco (RS)
Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Michael Stanislau (RS)
VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)
Gol: Ademir, aos 32' do 2º tempo (BAH)
Amarelos: Gabriel Xavier, Gilberto, Rodrigo Nestor, Acevedo e Ademir (BAH); Giay e Flaco López (PAL)
Bahia: Ronaldo; Gilberto, Gabriel Xavier, Ramons Mingo e Luciano Juba; Acevedo (Rezende), Rodrigo Nestor (Michel Araújo) e Éverton Ribeiro; Kayky (Ademir), Sanabria (Zé Guilherme) e Willian José (Tiago). Técnico: Rogério Ceni.
Palmeiras: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez (Jefté); Emiliano Martínez, Lucas Evangelista (Aníbal Moreno), Felipe Anderson (Ramón Sosa) e Andreas Pereira (Allan); Vitor Roque (Facundo Torres) e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.