Abel escala dupla Flaco-Roque no Palmeiras contra Bahia, valendo liderança

Flaco López e David Duarte disputam a bola durante Palmeiras x Bahia, embate do Brasileirão Imagem: Fabio Giannelli/AGIF
28/09/2025 15h08

Bahia e Palmeiras estão escalados para o duelo deste domingo (28), pela 25ª rodada do Brasileirão. O jogo acontece na Arena Fonte Nova, em Salvador.

O Palmeiras pode assumir a liderança no Campeonato ainda nesta rodada. Para isso, precisa vencer o Bahia e contar com um tropeço do Flamengo, que encara o Corinthians, na Neo Química Arena.

O alviverde conta com dois trunfos: a boa sequência na temporada, com dez jogos de invencibilidade em todas as competições, e o bom retrospecto como visitante na temporada. Só perdeu uma vez jogando fora de casa no Brasileirão, e tem o melhor aproveitamento da competição como visitante: 76%.

Para buscar assumir a ponta do Brasileirão, Abel Ferreira manda a campo: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Murilo, Piquerez; Emiliano Martinez, Evangelista, Felipe Anderson, Andreas Pereira; Vitor Roque e Flaco López.

Já o Bahia quer espantar a má fase e se reaproximar do G4. O Tricolor de Aço é o 6º colocado, mas não vence há quatro jogos na competição. No meio do caminho, foi campeão da Copa do Nordeste, mas caiu para o Fluminense na Copa do Brasil.

O Esquadrão de Rogério Ceni para o jogo é: Ronaldo; Gilberto, Gabriel Xavier, Ramos Mingo, Luciano Juba; Acevedo, Rodrigo Nestor, Éverton Ribeiro. Kayky, Sanabria e Willian José.

