Avaí x Coritiba pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

28/09/2025 20h00

Nesta segunda-feira, Avaí e Coritiba se enfrentam pela 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 19h30 (de Brasília), na Ressacada, em Florianópolis.

Onde assistir Avaí x Coritiba ao vivo?

O confronto terá transmissão do Disney+.

Como o Avaí chega ao confronto

O Avaí vem de vitória na última rodada da Série B. A equipe venceu a Chapecoense fora de casa por 1 a 0 e manteve a briga pela classificação à Primeira Divisão. Na 10ª colocação, os catarinenses têm 40 pontos, seis de diferença para o Novorizontino, que abre a zona de acesso.

Como o Coritiba chega ao confronto

Com a derrota na última rodada para o Criciúma, o Coritiba caiu para a terceira posição, com 47 pontos. O time paranaense precisa vencer para ter a possibilidade de retomar a liderança já nesta rodada.

Histórico de confronto entre Avaí x Coritiba

As equipes acumulam 41 confrontos, com 22 vitórias para o Coritiba e 10 para o Avaí. Os outros nove jogos terminaram em empate.

Estatísticas

Avaí na temporada

  • 15 vitórias, 17 empates e 11 derrotas

  • 54 gols marcados 

  • 41 gols sofridos

  • Artilheiros: Cléber (9 gols)

Coritiba na temporada

  • 19 vitórias, 12 empates e 11 derrotas

  • 50 gols marcados 

  • 32 gols sofridos

  • Artilheiros: Dellatorre (8 gols)

Prováveis escalações

Provável escalação Avaí

César Augusto; Marcos Vinícius, Jonathan Costa, Eduardo Brock e DG; Zé Ricardo, Jamerson, Lucas Eduardo e Marquinhos Gabriel; Thayllon e Cléber

Técnico: Marquinhos Santos

Provável escalação Coritiba

Pedro Morisco; Zeca, Maicon, Jacy e João Almeida; Wallisson, Sebastian Gómez e Josué; Lucas Ronier, Clayson e Gustavo Coutinho

Técnico: Mozart Santos

Arbitragem de Avaí x Coritiba

Árbitro: Leo Simao Holanda-CE

Assistentes: Renan Aguiar da Costa-CE e Anderson da Silva Rodrigues-CE

VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira-MG

Ficha técnica 

Jogo: Avaí x Coritiba

Horário: 19h30 (de Brasília)

Campeonato: Série B do Campeonato Brasileiro

Local: Ressacada, em Florianópolis-SC

Onde Assistir: Disney+

