Avaí x Coritiba pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações
Nesta segunda-feira, Avaí e Coritiba se enfrentam pela 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 19h30 (de Brasília), na Ressacada, em Florianópolis.
Onde assistir Avaí x Coritiba ao vivo?
O confronto terá transmissão do Disney+.
Como o Avaí chega ao confronto
O Avaí vem de vitória na última rodada da Série B. A equipe venceu a Chapecoense fora de casa por 1 a 0 e manteve a briga pela classificação à Primeira Divisão. Na 10ª colocação, os catarinenses têm 40 pontos, seis de diferença para o Novorizontino, que abre a zona de acesso.
Como o Coritiba chega ao confronto
Com a derrota na última rodada para o Criciúma, o Coritiba caiu para a terceira posição, com 47 pontos. O time paranaense precisa vencer para ter a possibilidade de retomar a liderança já nesta rodada.
Histórico de confronto entre Avaí x Coritiba
As equipes acumulam 41 confrontos, com 22 vitórias para o Coritiba e 10 para o Avaí. Os outros nove jogos terminaram em empate.
Estatísticas
Avaí na temporada
- 15 vitórias, 17 empates e 11 derrotas
- 54 gols marcados
- 41 gols sofridos
- Artilheiros: Cléber (9 gols)
Coritiba na temporada
- 19 vitórias, 12 empates e 11 derrotas
- 50 gols marcados
- 32 gols sofridos
- Artilheiros: Dellatorre (8 gols)
Prováveis escalações
Provável escalação Avaí
César Augusto; Marcos Vinícius, Jonathan Costa, Eduardo Brock e DG; Zé Ricardo, Jamerson, Lucas Eduardo e Marquinhos Gabriel; Thayllon e Cléber
Técnico: Marquinhos Santos
Provável escalação Coritiba
Pedro Morisco; Zeca, Maicon, Jacy e João Almeida; Wallisson, Sebastian Gómez e Josué; Lucas Ronier, Clayson e Gustavo Coutinho
Técnico: Mozart Santos
Arbitragem de Avaí x Coritiba
Árbitro: Leo Simao Holanda-CE
Assistentes: Renan Aguiar da Costa-CE e Anderson da Silva Rodrigues-CE
VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira-MG
Ficha técnica
Jogo: Avaí x Coritiba
Horário: 19h30 (de Brasília)
Campeonato: Série B do Campeonato Brasileiro
Local: Ressacada, em Florianópolis-SC
Onde Assistir: Disney+