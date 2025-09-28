Topo

Esporte

Autor do gol da virada, Luiz Araújo vê Flamengo no rumo certo para o título

Luiz Araújo comemora seu gol que deu a vitória ao Flamengo sobre o Corinthians - Gilvan de Souza / Flamengo
do UOL

Do UOL, no Rio de Janeiro

28/09/2025 22h53

Luiz Araújo entrou aos 35 minutos do segundo tempo e, com apenas seis em campo, fez o gol da virada que deu a vitória ao Flamengo por 2 a 1 sobre o Corinthians, na Neo Química Arena (SP). Após o jogo, o atacante avaliou que o Rubro-Negro está no rumo certo para o título do Campeonato Brasileiro.

A gente é o líder, temos que continuar, são mais três pontos. Se continuarmos jogando esse futebol que a gente vem jogando, com certeza vamos sair com o título
Luiz Araújo, ao Premiere

Luiz Araújo acredita que o segredo do Flamengo para vencer o Corinthians foi "saber sofrer". O atacante também enalteceu a qualidade do elenco:

É um grupo muito qualificado, de grandes jogadores. não importa quem começa jogando ou sai do banco. Hoje pude sair do banco e ser feliz com o gol. O grupo todo correu, sabemos sofrer no primeiro tempo, foi muito difícil. Segundo tempo foi melhor, impusemos nosso ritmo e seguimos na liderança, que é o mais importante
Luiz Araújo, ao Premiere

O Flamengo disparou na liderança do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro foi aos 54 pontos contra 50 do Cruzeiro e 49 do Palmeiras. Na próxima quinta-feira, o time do técnico Filipe Luís recebe os cruzeirenses, no Maracanã.

