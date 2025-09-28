Assistir Corinthians x Flamengo ao vivo pelo Brasileirão: veja onde vai passar o jogo
O Corinthians recebe o Flamengo na noite de hoje, às 20h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Onde assistir? Record (TV aberta), CazéTV (YouTube) e Premiere (pay-per-view) transmitem o jogo ao vivo.
O Corinthians perdeu a invencibilidade de três jogos na última rodada. A equipe de Dorival Júnior foi até Recife e acabou derrotada pelo Sport por 1 a 0.
O Flamengo chega motivado após avançar à semifinal d Libertadores. Mesmo perdendo por 1 a 0 para o Estudiantes fora de casa, o Rubro-Negro avançou nos pênaltis.
No Brasileirão, a equipe de Filipe Luís quer se manter na ponta da tabela. Na rodada passada, o Flamengo ficou no empate de 1 a 1 com o Vasco.
Corinthians x Flamengo -- Campeonato Brasileiro
- Data e hora: 28 de setembro, às 20h30 (de Brasília)
- Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)
- Transmissão: Record (TV aberta), CazéTV (YouTube) e Premiere (pay-per-view)