Topo

Esporte

Assistir Corinthians x Flamengo ao vivo pelo Brasileirão: veja onde vai passar o jogo

do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

28/09/2025 19h45

O Corinthians recebe o Flamengo na noite de hoje, às 20h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? Record (TV aberta), CazéTV (YouTube) e Premiere (pay-per-view) transmitem o jogo ao vivo.

O Corinthians perdeu a invencibilidade de três jogos na última rodada. A equipe de Dorival Júnior foi até Recife e acabou derrotada pelo Sport por 1 a 0.

Relacionadas

Filipe Luís tira lições de perrengues do Flamengo contra argentinos

Gil conta apelo negado por VP antes de final perdida: 'Não muda, por favor'

Corinthians: casos na Fifa somam R$ 108 mi e podem gerar transfer ban fixo

O Flamengo chega motivado após avançar à semifinal d Libertadores. Mesmo perdendo por 1 a 0 para o Estudiantes fora de casa, o Rubro-Negro avançou nos pênaltis.

No Brasileirão, a equipe de Filipe Luís quer se manter na ponta da tabela. Na rodada passada, o Flamengo ficou no empate de 1 a 1 com o Vasco.

Corinthians x Flamengo -- Campeonato Brasileiro

  • Data e hora: 28 de setembro, às 20h30 (de Brasília)
  • Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)
  • Transmissão: Record (TV aberta), CazéTV (YouTube) e Premiere (pay-per-view)

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Esporte

Escalações: Corinthians tem volta de Gui Negão; Flamengo usa time misto

Assistir Corinthians x Flamengo ao vivo pelo Brasileirão: veja onde vai passar o jogo

Corinthians terá retorno de Gui Negão e mudança na zaga para encarar o Flamengo; veja escalações

Transmissão ao vivo de Brasil x México pelo Mundial Sub-20: veja onde assistir

Abel atribui lesões e derrota do Palmeiras a gramado ruim da Fonte Nova: 'Inadmissível'

Palmeiras atropela São Paulo e segue caça ao líder no Paulistão feminino

Paulistão Feminino: Palmeiras vence São Paulo com dois gols de Brena

Fluminense faz série de provocações ao Botafogo após vitória em clássico: "Respeita teu pai"

Abel culpa gramado por lesões e critica: 'Deveria ser inadmissível'

Transmissão ao vivo de Corinthians x Flamengo pelo Brasileirão: veja onde assistir

Zubeldía elogia herança de Renato Gaúcho no Flu e defende o vaiado Soteldo