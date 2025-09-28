Topo

Artilheiro do Santos, Guilherme vive segunda temporada com mais gols na carreira

28/09/2025 07h00

O atacante Guilherme, artilheiro do Santos em 2025, marcou o gol da vitória santista sobre o São Paulo, no último domingo, por 1 a 0. Com o tento, o jogador superou os números de 2024 e agora vive sua segunda temporada com mais gols na carreira.

Antes, o segundo ano mais goleador do camisa 11 havia sido justamente 2024, quando anotou 13 bolas na rede em 46 jogos em sua primeira temporada pelo time da Vila Belmiro. Em 2025, o atleta já soma 14 gols em 33 partidas.

Já a temporada mais artilheira do atacante foi em 2019, pelo Sport. Em 49 jogos disputados naquele ano, Guilherme marcou 21 gols. Seu desempenho atraiu a atenção do Al-Faisaly, da Arábia Saudita, clube para o qual se transferiu no ano seguinte.

O camisa 11 ainda tem pelo menos mais 14 jogos para superar sua temporada mais artilheira da carreira. O atleta espera se manter entre os titulares para seguir em busca da marca individual. Dos 33 jogos no ano, ele saiu do banco em apenas um.

Próximo desafio

Guilherme espera ampliar os bons números neste domingo, quando o Santos encara o Red Bull Bragantino, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola no no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, a partir das 18h30 (de Brasília).

