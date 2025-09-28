André Ramalho sente a coxa e vira desfalque no Corinthians contra o Flamengo

O Corinthians ganhou um desfalque de última hora para a partida contra o Flamengo. O zagueiro André Ramalho teve constatado um estiramento no músculo posterior da coxa direita e será baixa no Timão para o confronto de logo mais, válido pelo Campeonato Brasileiro.

André Ramalho costuma ser titular do Corinthians ao lado de Gustavo Henrique. Com a baixa do jogador, o técnico Dorival Júnior optou por escalar o zagueiro João Pedro Tchoca no 11 inicial para encarar o Flamengo. Ele fará dupla com o camisa 13.

Já no banco de reservas, o treinador conta com os zagueiros Cacá e Félix Torres como opções. Os laterais Angileri e Hugo, de forma improvisada, também podem exercer a função.

Sem André Ramalho, portanto, o Corinthians recebe o Flamengo logo mais, a partir das 20h30 (de Brasília) deste domingo. O duelo é válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro e acontece na Neo Química Arena.

Para o confronto, o Timão também terá as ausências do atacante Memphis Depay (edema na coxa direita), dos meias Rodrigo Garro (lesão na panturrilha direita) e Carrillo (cirurgia no tornozelo esquerdo) e do volante Charles (dores no joelho direito).

Na atual temporada, André Ramalho soma 37 partidas, sendo 34 como titular. O zagueiro não marcou gols e nem contribuiu com assistências.

Próximos jogos do Corinthians

Corinthians x Flamengo (25ª rodada do Campeonato Brasileiro)

(25ª rodada do Campeonato Brasileiro) Data e horário: 28/09 (domingo), às 20h30 (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Internacional x Corinthians (26ª rodada do Campeonato Brasileiro)

(26ª rodada do Campeonato Brasileiro) Data e horário: 01/10 (quarta-feira), às 19h (de Brasília)

Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)