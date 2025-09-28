Topo

Esporte

América-MG x Volta Redonda pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e prováveis escalações

28/09/2025 20h00

Nesta segunda-feira, América-MG e Volta Redonda se enfrentam em compromisso válido pela 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para às 19h (de Brasília), no Estádio Independência, em Belo Horizonte. 

Veja mais detalhes sobre onde assistir, estatísticas, escalação e histórico de confronto.

Onde assistir América-MG x Volta Redonda ao vivo?

A partida terá transmissão ao vivo do Disney+.

Como chega o América-MG para o confronto

Na Série B, o América-MG vem de uma derrota para o Atlético-GO por 1 a 0 e ocupa a 16ª posição, com 30 pontos. Agora, busca voltar a vencer para se afastar da zona de rebaixamento. 

Como chega o Volta Redonda para o confronto

Assim como seu adversário, o Volta Redonda tem 30 pontos, mas abre a zona de rebaixamento, na 17ª posição. Na última rodada, venceu o Remo por 2 a 1.

Histórico do confronto 

As equipes se enfrentaram nove vezes na história, com quatro vitórias do América-MG, um empate e mais quatro triunfos do Volta Redonda. 

Estatísticas

América-MG na Série B

  • 16ª posição

  • 8 vitórias, 6 empates e 14 derrotas

  • 27 gols marcados

  • 34 gols sofridos

Volta Redonda na Série B

  • 17ª posição

  • 7 vitórias, 9 empates e 12 derrotas 

  • 18 gols marcados

  • 29 gols sofridos

Prováveis escalações

Provável escalação do América-MG

Gustavo; Júlio César, Ricardo Silva, Lucão e Paulinho; Aloisio, Kauã Diniz e Elizari; Stênio, Arthur Sousa e Willian Bigode

Técnico: Alberto Valentim

Provável escalação do Volta Redonda 

Jefferson Paulino; Jhonny, Gabriel Pinheiro, Lucas Adell e Sanchez; Thallyson, André Luiz e Chay (Raí); MV, Ygor Catatau e Ítalo Carvalho

Técnico: Rogério Corrêa

Arbitragem

Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS)

Assistentes: Maira Mastella Moreira (RS) e Juarez de Mello Junior (RS)

VAR: Elmo Alves Resende Cunha (GO)

Ficha técnica 

Jogo: América-MG x Volta Redonda

Campeonato: 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

Data: 29/09/2025 (segunda-feira)

Horário: 19h (de Brasília)

Local: Estádio Independência, em Belo Horizonte

Onde assistir: Disney+

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Esporte

Filho de Popó quebra o silêncio, pede desculpas a Wanderlei e alega "legítima defesa"

Remo bate CRB e volta a vencer após quatro rodadas na Série B

Amazonas x Chapecoense pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

Avaí x Coritiba pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

São Paulo x Ceará: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

América-MG x Volta Redonda pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e prováveis escalações

André Ramalho sente a coxa e vira desfalque no Corinthians contra o Flamengo

Escalações: Corinthians tem volta de Gui Negão; Flamengo usa time misto

Assistir Corinthians x Flamengo ao vivo pelo Brasileirão: veja onde vai passar o jogo

Corinthians terá retorno de Gui Negão e mudança na zaga para encarar o Flamengo; veja escalações

Transmissão ao vivo de Brasil x México pelo Mundial Sub-20: veja onde assistir