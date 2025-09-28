América-MG x Volta Redonda pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e prováveis escalações
Nesta segunda-feira, América-MG e Volta Redonda se enfrentam em compromisso válido pela 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para às 19h (de Brasília), no Estádio Independência, em Belo Horizonte.
Veja mais detalhes sobre onde assistir, estatísticas, escalação e histórico de confronto.
Onde assistir América-MG x Volta Redonda ao vivo?
A partida terá transmissão ao vivo do Disney+.
Como chega o América-MG para o confronto
Na Série B, o América-MG vem de uma derrota para o Atlético-GO por 1 a 0 e ocupa a 16ª posição, com 30 pontos. Agora, busca voltar a vencer para se afastar da zona de rebaixamento.
Como chega o Volta Redonda para o confronto
Assim como seu adversário, o Volta Redonda tem 30 pontos, mas abre a zona de rebaixamento, na 17ª posição. Na última rodada, venceu o Remo por 2 a 1.
Histórico do confronto
As equipes se enfrentaram nove vezes na história, com quatro vitórias do América-MG, um empate e mais quatro triunfos do Volta Redonda.
Estatísticas
América-MG na Série B
- 16ª posição
- 8 vitórias, 6 empates e 14 derrotas
- 27 gols marcados
- 34 gols sofridos
Volta Redonda na Série B
- 17ª posição
- 7 vitórias, 9 empates e 12 derrotas
- 18 gols marcados
- 29 gols sofridos
Prováveis escalações
Provável escalação do América-MG
Gustavo; Júlio César, Ricardo Silva, Lucão e Paulinho; Aloisio, Kauã Diniz e Elizari; Stênio, Arthur Sousa e Willian Bigode
Técnico: Alberto Valentim
Provável escalação do Volta Redonda
Jefferson Paulino; Jhonny, Gabriel Pinheiro, Lucas Adell e Sanchez; Thallyson, André Luiz e Chay (Raí); MV, Ygor Catatau e Ítalo Carvalho
Técnico: Rogério Corrêa
Arbitragem
Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS)
Assistentes: Maira Mastella Moreira (RS) e Juarez de Mello Junior (RS)
VAR: Elmo Alves Resende Cunha (GO)
Ficha técnica
Jogo: América-MG x Volta Redonda
Campeonato: 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro
Data: 29/09/2025 (segunda-feira)
Horário: 19h (de Brasília)
Local: Estádio Independência, em Belo Horizonte
Onde assistir: Disney+