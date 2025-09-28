América-MG x Volta Redonda pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e prováveis escalações

Nesta segunda-feira, América-MG e Volta Redonda se enfrentam em compromisso válido pela 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para às 19h (de Brasília), no Estádio Independência, em Belo Horizonte.

Veja mais detalhes sobre onde assistir, estatísticas, escalação e histórico de confronto.

Onde assistir América-MG x Volta Redonda ao vivo?

A partida terá transmissão ao vivo do Disney+.

De olho no próximo desafio! ?? Neste domingo (28), o América finalizou a preparação para o duelo contra o Volta Redonda. O meio-campista Yago Souza comentou as expectativas para o confronto e deixou um recado para a Nação Americana. ?? Aperte o Play e confira! ?... pic.twitter.com/PhZG9KrVEv ? América FC (@AmericaFC1912) September 28, 2025

Como chega o América-MG para o confronto

Na Série B, o América-MG vem de uma derrota para o Atlético-GO por 1 a 0 e ocupa a 16ª posição, com 30 pontos. Agora, busca voltar a vencer para se afastar da zona de rebaixamento.

Como chega o Volta Redonda para o confronto

Assim como seu adversário, o Volta Redonda tem 30 pontos, mas abre a zona de rebaixamento, na 17ª posição. Na última rodada, venceu o Remo por 2 a 1.

Histórico do confronto

As equipes se enfrentaram nove vezes na história, com quatro vitórias do América-MG, um empate e mais quatro triunfos do Volta Redonda.

Estatísticas

América-MG na Série B

16 ª posição

8 vitórias, 6 empates e 14 derrotas

27 gols marcados

34 gols sofridos

Volta Redonda na Série B

17 ª posição

7 vitórias, 9 empates e 12 derrotas

18 gols marcados

29 gols sofridos

Prováveis escalações

Provável escalação do América-MG

Gustavo; Júlio César, Ricardo Silva, Lucão e Paulinho; Aloisio, Kauã Diniz e Elizari; Stênio, Arthur Sousa e Willian Bigode



Técnico: Alberto Valentim

Provável escalação do Volta Redonda

Jefferson Paulino; Jhonny, Gabriel Pinheiro, Lucas Adell e Sanchez; Thallyson, André Luiz e Chay (Raí); MV, Ygor Catatau e Ítalo Carvalho



Técnico: Rogério Corrêa

Arbitragem

Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS)



Assistentes: Maira Mastella Moreira (RS) e Juarez de Mello Junior (RS)



VAR: Elmo Alves Resende Cunha (GO)

Ficha técnica

Jogo: América-MG x Volta Redonda



Campeonato: 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro



Data: 29/09/2025 (segunda-feira)



Horário: 19h (de Brasília)



Local: Estádio Independência, em Belo Horizonte



Onde assistir: Disney+