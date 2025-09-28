Amazonas x Chapecoense pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações
Amazonas e Chapecoense vão a campo nesta segunda-feira, pela 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para as 21h30 (de Brasília), na Arena da Amazônia, em Manaus.
Onde assistir Amazonas x Chapecoense ao vivo?
O confronto terá transmissão do Disney+.
Como o Amazonas chega ao confronto
O Amazonas foi derrotado em quatro dos últimos cinco jogos na Série B e briga para deixar a zona de rebaixamento. A equipe ocupa a 19ª colocação, com 27 pontos.
Como a Chapecoense chega ao confronto
A Chapecoense amarga uma sequência de cinco jogos sem vitórias, com quatro derrotas seguidas. Os resultados negativos fizeram a equipe deixar a zona de acesso e cair para a sétima posição, com 41 pontos.
Histórico de confronto entre Amazonas x Chapecoense
As equipes se enfrentaram apenas três vezes na história, com três vitórias da Chapecoense.
Estatísticas
Amazonas na temporada
- 12 vitórias, 14 empates e 17 derrotas
- 50 gols marcados
- 53 gols sofridos
- Artilheiro: Luan Silva (9 gols)
Chapecoense na temporada
- 16 vitórias, 15 empates e 12 derrotas
- 57 gols marcados
- 44 gols sofridos
- Artilheiro: Mário Sérgio (10 gols)
Prováveis escalações
Provável escalação Amazonas
Zé Carlos; Castrillón, Léo Coelho, Alvariño, Iverton e Akapo; Linares, Diego Torres e Rafael Tavares; Kevin e Henrique Almeida
Técnico: Márcio Zanardi
Provável escalação Chapecoense
Rafael Santos; Eduardo Doma, Bruno Leonardo, João Paulo, Gabriel Inocêncio e Walter Clar; Pedro Martins, Rafael Carvalheira e Giovanni Augusto; Romulo e Neto Pessoa
Técnico: Gilmar Dal Pozzo
Arbitragem de Amazonas x Chapecoense
- Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)
- Auxiliares: Daniel Henrique da Silva Andrade (DF) e Lucas Costa Modesto (DF)
- VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)