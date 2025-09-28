Topo

Amazonas x Chapecoense pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

28/09/2025

Amazonas e Chapecoense vão a campo nesta segunda-feira, pela 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para as 21h30 (de Brasília), na Arena da Amazônia, em Manaus.

Onde assistir Amazonas x Chapecoense ao vivo?

O confronto terá transmissão do Disney+.

Como o Amazonas chega ao confronto

O Amazonas foi derrotado em quatro dos últimos cinco jogos na Série B e briga para deixar a zona de rebaixamento. A equipe ocupa a 19ª colocação, com 27 pontos.

Como a Chapecoense chega ao confronto

A Chapecoense amarga uma sequência de cinco jogos sem vitórias, com quatro derrotas seguidas. Os resultados negativos fizeram a equipe deixar a zona de acesso e cair para a sétima posição, com 41 pontos.

Histórico de confronto entre Amazonas x Chapecoense

As equipes se enfrentaram apenas três vezes na história, com três vitórias da Chapecoense.

Estatísticas

Amazonas na temporada

  • 12 vitórias, 14 empates e 17 derrotas

  • 50 gols marcados 

  • 53 gols sofridos

  • Artilheiro: Luan Silva (9 gols)

Chapecoense na temporada

  • 16 vitórias, 15 empates e 12 derrotas

  • 57 gols marcados

  • 44 gols sofridos

  • Artilheiro: Mário Sérgio (10 gols)

Prováveis escalações

Provável escalação Amazonas

Zé Carlos; Castrillón, Léo Coelho, Alvariño, Iverton e Akapo; Linares, Diego Torres e Rafael Tavares; Kevin e Henrique Almeida

Técnico: Márcio Zanardi

Provável escalação Chapecoense

Rafael Santos; Eduardo Doma, Bruno Leonardo, João Paulo, Gabriel Inocêncio e Walter Clar; Pedro Martins, Rafael Carvalheira e Giovanni Augusto; Romulo e Neto Pessoa

Técnico: Gilmar Dal Pozzo

Arbitragem de Amazonas x Chapecoense

  • Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)

  • Auxiliares: Daniel Henrique da Silva Andrade (DF) e Lucas Costa Modesto (DF)

  • VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

