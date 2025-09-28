Alex Poatan pede ajuda dos fãs para definir uniforme e corte de cabelo para o UFC 320

Nas últimas aparições de Alex Pereira no octógono mais famoso do mundo, se tornou rotina vê-lo com a cabeça raspada e o short de vale-tudo personalizado, mas, ao que tudo indica, essa combinação estética deve sofrer alguma alteração. Isso porque o próprio 'Poatan' parece ter decidido dar uma chacoalhada e mudar um pouco as coisas.

Em um vídeo publicado no seu canal do 'Youtube', Alex Poatan pediu ajuda aos fãs para definir qual uniforme e corte de cabelo deve usar para o UFC 320, no qual disputará o cinturão meio-pesado (93 kg) contra Magomed Ankalaev. Entre as opções, além das já utilizadas por ele nos últimos combates, o ex-campeão sugeriu usar um short curto mais folgado - com a mesma estampa da bermuda de vale-tudo colada ao corpo - e não raspar a cabeça.

"Vou pedir a ajuda de vocês. A opinião dos fãs é muito importante para mim. Tô a fim de mudar um pouco, de lutar com um short desse . É claro que com os desenhos do meu short, que eu sempre venho lutando. E meu cabelo. O que vocês acham? Deixa o cabelo assim (grande) ou raspa? Chama", sugeriu Poatan.

Histórico do combo

A combinação cabeça raspada e short de vale-tudo personalizado tem sido utilizada por Alex Poatan desde a luta contra Jamahal Hill, no UFC 300, em abril do ano passado. Ao todo, foram quatro combates disputados com este 'combo', nos quais o ex-campeão peso-médio (84 kg) e meio-pesado do Ultimate conquistou três vitórias - sobre Hill, Jiri Prochazka e Khalil Rountree Jr - e sofreu uma derrota, para Magomed Ankalaev, em março deste ano, que marcou o fim do seu reinado na divisão até 93 kg.

