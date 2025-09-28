Abel culpa gramado por lesões e critica: 'Deveria ser inadmissível'

O gramado da Fonte Nova foi um do personagens da derrota do Palmeiras por 1 a 0 para o Bahia, neste domingo, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ainda no primeiro tempo, Abel perdeu dois jogadores por dores. O treinador culpou as condições ruins do gramado pelos problema de Evangelista e Piquerez.

"É difícil. Não estamos preparados para esse tipo de situações, nem para jogar em um campo assim. Estamos falando de futebol de alto nível, profissional. Isso deveria ser inadmissível. As lesões surgem pelas condições do gramado, porque o pé fica preso. Conseguem ver que o gramado é pintado. Não consigo entender", criticou o treinador.

Abel parabeniza Bahia, mas detona gramado: "Parecia de rachão"

"Dar os parabéns ao Bahia porque fez um gol em uma ação individual, num jogo muito equilibrado, mas difícil de ser jogado. Nossa segunda derrota fora de casa. É um caminho difícil, longo, mas é muito difícil jogar em um gramado desse. Aceitamos e seguimos", reconheceu Abel.

O Bahia abriu o placar aos 32 minutos do segundo tempo. Ronaldo lançou Ademir em contra-ataque pela direita, o camisa 7 driblou Jefté e soltou a pancada para o gol de Weverton. O Palmeiras, por sua vez, teve duas boas chances, com Felipe Anderson e Allan, uma em cada tempo.

"Podemos arranjar todas as desculpas, dizer que foi o cansaço do jogador, que treinador substituiu mal... Lamento as lesões. Como nós queremos jogar futebol num gramado desse? Não dá para criar. A equipe que foi mais feliz foi em uma ação individual de um jogador canhoto que arrematou com o pé direito. Tivemos as mesmas oportunidades. Foi um jogo disputado. O gramado parecia de rachão", declarou Abel.

Treinador do Palmeiras analisa derrota

"É triste porque os dois lados têm jogadores muito bons, mas é difícil em um jogo desse ser criativo, propor o jogo. Ganhou a equipe que conseguiu ser mais feliz nas oportunidades que teve. Na minha opinião, no momento que sofremos o gol, era o momento que estávamos mais por cima, mas sem criar. A qualidade das ações são ruins porque a bola estava sempre a saltar. Depois do gol, acabou o jogo, é difícil jogar depois de uma situação dessa. Parabéns ao nosso adversário. Vamos continuar a trabalhar, continuar nosso caminho, daqui a três ou quatro dias estamos jogando novamente", resumiu o treinador.

Evangelista e Piquerez viram preocupações no Palmeiras

O meio-campista Lucas Evangelista e o lateral esquerdo Piquerez, com dores na coxa direita e no joelho direito, respectivamente, precisaram ser substituídos ainda no primeiro tempo, dando lugares a Aníbal Moreno e Jefté. Os atletas, titulares da equipe de Abel Ferreira, serão reavaliados pelo Departamento Médico do clube.

Próximo jogo

Jogo: Palmeiras x Vasco

Competição: Campeonato Brasileiro (26ª rodada)

Data e horário: 1° de outubro de 2025 (quarta-feira), às 19h (de Brasília)

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)