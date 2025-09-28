Abel atribui lesões e derrota do Palmeiras a gramado ruim da Fonte Nova: 'Inadmissível'

Para Abel Ferreira, ninguém prejudicou mais o Palmeiras neste domingo do que o gramado da Arena Fonte Nova. A condição ruim do piso foi determinante para a derrota por 1 a 0 para o Bahia e também provocou as lesões de Lucas Evangelista e Piquerez, no entendimento do treinador.

Abel afirmou, em coletiva posterior à partida, que o estado ruim do gramado deixou o jogo físico e foi um obstáculo para jogadores criativos. "É difícil, você não está preparado para este tipo de situação, não está preparado para jogar num campo com esse gramado. Estamos falando de futebol de alto nível, futebol profissional, isto devia ser inadmissível", afirmou o treinador.

"As lesões surgem pelas condições do gramado porque o pé fica preso, infelizmente. Vocês se forem lá fora conseguem ver que o gramado é pintado, não consigo entender, mas pronto", prosseguiu.

O técnico corrobora a postura do clube, que fará uma reclamação formal na CBF por causa das condições do campo, e também o discurso de Gustavo Gómez. "Fizemos o que podíamos fazer porque é muito difícil jogar num campo assim. Preferimos jogar num campo sintético do que jogar num campo assim", disse o capitão palmeirense.

No primeiro tempo, os visitantes perderam Lucas Evangelista e Piquerez com problemas na coxa e joelho, respectivamente. No caso do lateral-esquerdo, ficou claro que o gramado realmente foi o responsável por tirá-lo da partida depois que ele prendeu o joelho direito no campo ao dar um carrinho.

"Nós podemos agora arranjar todas as desculpas, podemos dizer que é do cansaço, que foi de jogador, que o treinador substituiu mal... Lamento as lesões, lamento a forma como nós queremos jogar futebol num gramado destes", continuou o treinador português.

Segundo ele, o jogo, mais físico, ficou propício para contra-ataques. Foi dessa forma, com um golaço de Ademir, que o Bahia conseguiu o triunfo em casa. "Não dá para criar. E a equipe que foi mais feliz, na minha opinião, numa ação individual, numa transição que o goleiro que chutou a bola na frente, numa ação individual de um jogador canhoto."

O revés na capital baiana interrompe série invicta do Palmeiras que durou 11 jogos no Brasileirão. Permanece em terceiro o time de Abel Ferreira, com 49 pontos, um a menos que o Cruzeiro, que também foi derrotado na rodada. O próximo duelo é com o Vasco, quarta-feira, às 19h, no Allianz Parque.