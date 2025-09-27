Yuri Alberto tenta encerrar jejum de quatro meses para evitar marca negativa pelo Corinthians

Topo

O atacante Yuri Alberto vive um incômodo jejum pelo Corinthians. O camisa 9 não marca um gol há quatro meses e tenta voltar a balançar as redes neste domingo, no jogo diante do Flamengo, na Neo Química Arena, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O último gol de Yuri Alberto foi no dia 21 de maio deste ano. Na ocasião, ele anotou o tento da vitória alvinegra em cima do Novorizontino, por 1 a 0, pela Copa do Brasil.

Desde então, o jogador nunca mais sequer participou de um gol pelo Corinthians, seja com bola na rede ou até uma assistência. Ele agora tenta evitar uma marca negativa na temporada: se não marcar contra o Flamengo, irá atingir dez partidas consecutivas sem ir às redes.

Atrapalhado por lesões

Ao longo deste período, Yuri Alberto foi atrapalhado por lesões. Não à toa, ele realizou apenas nove partidas em quatro meses pelo Corinthians.

Ainda no fim de maio, o centroavante sofreu uma fratura no processo transverso da vértebra L1, na coluna. O atleta de 24 anos acabou ficando dois meses afastado dos gramados.

Já em outubro, Yuri foi submetido a uma cirurgia de hérnia inguinal que o tirou das partidas por cerca de um mês.

Corinthians

Números de Yuri Alberto

Apesar dos problemas físicos, Yuri Alberto é o artilheiro do Corinthians na atual temporada. Ele marcou 13 gols em 43 jogos disputados, sendo 30 como titular.

Além disso, o atacante contribuiu com uma assistência.

Próximo jogo do Corinthians

  • Corinthians x Flamengo (25ª rodada do Brasileirão)

  • Data e horário: 28/09 (domingo), às 20h30 (de Brasília)

  • Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Situação na tabela

  • Corinthians: décima posição, com 29 pontos (sete vitórias, oito empates e nove derrotas)

  • Flamengo: líder, com 51 pontos (15 vitórias, seis empates e duas derrotas)

