Yuri Alberto projeta duelo contra o Flamengo e pede garra ao Corinthians: "Não pode ser negociável"

O atacante Yuri Alberto sabe que o Corinthians não terá vida fácil pela frente no confronto diante do líder Flamengo, às 16h (de Brasília) deste domingo, pelo Campeonato Brasileiro, na Neo Química Arena. O camisa 9 pediu garra ao elenco e deixou claro que uma coisa é inegociável: a entrega dentro de campo.

"A entrega não pode ser negociável. A forma que a gente tem que se impor dentro de casa não pode ser negociável também. Temos que ter entrega, força e garra para que a gente possa ganhar esse jogo junto da nossa torcida, que é muito forte. Vamos muito confiantes para os próximos jogos", disse Yuri em entrevista à Corinthians TV.

O elenco do Corinthians teve cinco dias de preparação para o duelo contra o Flamengo. O Timão vem trabalhando desde a última terça-feira, quando se reapresentou após a derrota para o Sport. O elenco, inclusive, foi cobrado por membros de organizadas no CT Dr. Joaquim Grava na última sexta-feira.

Os uniformizados cobraram melhores resultados depois do revés para o lanterna da competição. Contra o Flamengo, o Alvinegro terá a vantagem de jogar em casa, mas precisa encontrar meios para fazer valer força da torcida. No Brasileirão, por exemplo, tem quatro vitórias, quatro empates e três derrotas como mandante.

Uma vitória também seria importantíssima para o Corinthians, que caiu para a 11ª colocação com o triunfo do Vasco na rodada. O Timão soma 29 pontos e ainda tem sete a mais que o Vitória, que abre o Z4, mas quer aumentar tal distância e se manter na parte de cima da tabela.

"Foram cinco dias importantes para nos dar uma confiança muito grande em jogar uma partida grande como essa em casa. Sabemos da expectativa de conseguir bons resultados dentro de casa e poder pontuar ainda mais no Brasileiro, que é o que a gente quer. Queremos estar na parte de cima da tabela", concluiu Yuri.

Yuri Alberto está de volta ao Corinthians depois de se recuperar de uma cirurgia de hérnia inguinal e deve engatar seu segundo jogo como titular desde o retorno. O camisa 9 tenta voltar a balançar as redes para encerrar um jejum incômodo pelo Timão, já que não marca desde o último dia 21 de maio.

Corinthians estreará terceiro uniforme contra o Flamengo

O Corinthians estreará seu novo terceiro uniforme no duelo contra o Flamengo. A camisa é preta e traz detalhes em laranja, cor aplicada também ao escudo e à marca da Nike. O modelo segue a linha da coleção Total 90, popular nos anos 2000 e relançada pela fornecedora de materiais esportivos.

Situação na tabela

Corinthians: 11ª posição, com 29 pontos (sete vitórias, oito empates e nove derrotas)

11ª posição, com 29 pontos (sete vitórias, oito empates e nove derrotas) Flamengo: líder, com 51 pontos (15 vitórias, seis empates e duas derrotas)

Em homenagem a terceira camisa do Timão, o ADM entrou de vez na época da Total 90 e gravou o treino como se fosse no ano de 2??0??0??5???? Confira agora alguns detalhes do treino do Timão de hoje, Fiel! ?#VaiCorinthians pic.twitter.com/TLBLVd6OxY ? Corinthians (@Corinthians) September 27, 2025

Próximos jogos do Corinthians

Corinthians x Flamengo (25ª rodada do Brasileirão)

(25ª rodada do Brasileirão) Data e horário: 28/09 (domingo), às 20h30 (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)