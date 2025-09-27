Wanderlei Silva e Popó assumem protagonismo de Belfort no Spaten Fight Night 2

Dado todo o contexto, é possível afirmar que a luta principal do Spaten Fight Night 2 deste sábado (27) contou com três atletas envolvidos: Acelino Freitas vs Wanderlei Silva, que lideram o show sediado em São Paulo, e também Vitor Belfort, escalado originalmente para estrelar a atração, mas que acabou deixando o card por conta de uma concussão. E, até mesmo utilizando o 'Fenômeno' como alvo em comum, 'Popó' e o 'Cachorro Louco' criaram uma nova rivalidade do zero e, de quebra, assumiram o protagonismo do evento em definitivo.

Cotado como o 'lado A' da luta principal original contra Wanderlei, Belfort se lesionou de última hora e viu a empresa encontrar um substituto tão grande - ou até maior - do ponto de vista comercial e esportivo: Popó. Para piorar sua situação, Vitor viu o tetracampeão mundial de boxe e Silva, seu arquirrival, unirem forças durante as semanas de promoção da luta para provocá-lo com termos como "pipoqueiro" e "fujão", por conta de sua saída inesperada do Spaten Fight Night 2.

Nova rivalidade

Após a lesão de Belfort, o principal desafio do evento era encontrar um substituto não só relevante, mas capaz de gerar uma rivalidade com Wanderlei. E por mais que não se equipare à histórica rixa com Vitor, o 'Cachorro Louco' conseguiu emplacar uma narrativa interessante para o grande público fazendo par com Popó. Fatores como a diferença de tamanho, lastro na modalidade e 'trash talk' de ambas as partes apimentaram um confronto até então sem contexto.

E até para isso, Belfort acabou sendo peça crucial. Presente na semana da luta, o 'Fenômeno' roubou a cena somente uma vez, e justamente ao analisar a nova luta principal do show. Por mais que tivesse declarado torcida para Wanderlei, Vitor admitiu que Popó seria favorito por conta da diferença técnica de ambos no ringue. Tal fala também gerou margem para que Acelino se promovesse e o 'Cachorro Louco' prometesse 'quebrar a banca'.

Belfort sem moral com a dupla

Com uma rivalidade genuína instaurada em pouco tempo e com o apelo do público pelo evento, Wanderlei e Popó agora fazem pouco caso de Belfort. Antes um alvo para ambos, Vitor parece ter perdido seu apelo para eventuais futuros confrontos. Em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight, tanto o pugilista baiano como o striker curitibano não demonstraram interesse em eventualmente medir forças com o 'Fenômeno'.

"Ele é um covarde e, na minha vida, ele é uma página virada. Não tenho mais a menor intenção de lutar com ele. O que ele fez agora foi uma palhaçada sem tamanho. Ele não deveria nem estar aqui. Deveria ter vergonha na cara e ter ficado em casa. (...). O Popó está sendo muito macho, vindo lutar comigo, um cara 20 kg mais pesado do que ele. Está mostrando que tem muito brio e isso é o que ele (Belfort) não tem", frisou Wand.

"Só se uma proposta fosse muito boa, aí eu poderia pensar (em lutar com o Belfort). Mas seria só pela grana. Não é pra dizer que eu quero lutar com ele. Não, a minha vontade, o desejo, acabou (...) Mas se eu fosse fazer uma luta com ele, para dar essa moral pra ele, para tirar ele que estava cheio de poeira, para a gente abanar de novo, aí teria que ser um valor muito bom", ponderou Popó.

A organização do Spaten Fight Night 2 declara publicamente que uma eventual revanche entre Wanderlei e Belfort estaria apalavrada para 2026. Mas o cenário atual surge com Popó e Silva brilhando nos holofotes, enquanto Vitor viu suas ações 'caírem' por conta de mais um cancelamento de luta. Agora resta saber se o veterano carioca terá força para se reinventar e reconquistar o posto perdido de protagonista nesta história.

