Visando estreia, Zubeldía deve mudar esquema do Fluminense

27/09/2025 14h58

O Fluminense apresentou neste sábado o técnico Luis Zubeldía, ex-São Paulo. O treinador chega para substituir Renato Gaúcho, que pediu demissão do clube carioca após a eliminação na Copa Sul-Americana, diante do Lanús, na última terça.

Como principal missão no Tricolor, além do Campeonato Brasileiro, Zubeldía tem como missão classificar o time para a final da Copa do Brasil. Na semifinal, o Fluminense possui um clássico carioca contra o Vasco.

De olho na estreia

Zubeldia estreia no comando da equipe já neste domingo. A partir das 16h (de Brasília), o Fluminense terá o clássico contra o Botafogo, no Maracanã. Sobre o que pensa para a equipe, o técnico argentino deu a entender que deve mudar o esquema, com a entrada de um meia de criação.

"O Fluminense joga com três volantes para dar liberdade aos pontas. Estamos vendo com muita atenção de jogar mais com um meia para que possa acompanhar o atacante. Ele pode nos dar soluções em determinados jogos. Tenho que estar convencido de que o que eu colocar dará resultado. Tenho o desejo de jogar com um meia e três volantes. Com três volantes, já vi que funciona. Há três perfis de meia no elenco: um mais vertical, um atacante que joga atrás do 9, como o Luciano (Acosta), e o 10, como o Ganso. Sei que temos jogadores que estão com poucos minutos e verei se são meias mais verticais. Vamos definindo com o decorrer das partidas", afirmou Zubeldia.

Zubeldia já adiantou que vai manter o mistério na escalação para o clássico deste domingo. O treinador vai divulgar a formação momentos antes do jogo.

