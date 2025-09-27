Topo

Vasco x Cruzeiro: horário e onde assistir ao jogo do Brasileirão

São Januário recebe a partida deste sábado - Leandro Amorim/Vasco
São Januário recebe a partida deste sábado Imagem: Leandro Amorim/Vasco
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

27/09/2025 05h30

Vasco e Cruzeiro se enfrentam na noite de hoje, às 18h30 (de Brasília), em São Januário, no Rio de Janeiro, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? Amazon Prime (streaming —de acordo com as condições da plataforma) transmite o jogo ao vivo. O Placar UOL acompanha em tempo real.

O Vasco vem em uma sequência de quatro jogos sem derrota. No meio de semana, o Cruz-Maltino venceu o Bahia por 3 a 1, em jogo adiado da 16ª rodada do Brasileirão.

O Cruzeiro vem de quatro vitórias consecutivas e luta pela ponta da tabela. A Raposa venceu o Red Bull Bragantino por 2 a 1 na rodada passada.

Vasco x Cruzeiro -- Campeonato Brasileiro

  • Data e hora: 27 de setembro, às 18h30 (de Brasília)
  • Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)
  • Transmissão: Amazon Prime (streaming --de acordo com as condições da plataforma)

Ao assinar o serviço de streaming pelo nosso link, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso.

