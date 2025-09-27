Vasco x Cruzeiro: horário e onde assistir ao jogo do Brasileirão

Colaboração para o UOL, em São Paulo

Vasco e Cruzeiro se enfrentam na noite de hoje, às 18h30 (de Brasília), em São Januário, no Rio de Janeiro, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? Amazon Prime (streaming —de acordo com as condições da plataforma) transmite o jogo ao vivo. O Placar UOL acompanha em tempo real.

O Vasco vem em uma sequência de quatro jogos sem derrota. No meio de semana, o Cruz-Maltino venceu o Bahia por 3 a 1, em jogo adiado da 16ª rodada do Brasileirão.

O Cruzeiro vem de quatro vitórias consecutivas e luta pela ponta da tabela. A Raposa venceu o Red Bull Bragantino por 2 a 1 na rodada passada.

Vasco x Cruzeiro -- Campeonato Brasileiro

Data e hora: 27 de setembro, às 18h30 (de Brasília)

27 de setembro, às 18h30 (de Brasília) Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

São Januário, no Rio de Janeiro (RJ) Transmissão: Amazon Prime (streaming --de acordo com as condições da plataforma)

