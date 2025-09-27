Vasco mantém embalo no Brasileiro e derrota Cruzeiro em dia de quebra de tabus

O Vasco segue embalado no Brasileirão. Na noite deste sábado, o time carioca voltou a São Januário para encarar o Cruzeiro, em partida válida pela 25ª rodada da competição nacional, e em um dia de quebra de tabus, bateu o time mineiro por 2 a 0, pegando o elevador na tabela de classificação.

Com o resultado, o Vasco chegou à marca de sete jogos de invencibilidade, sendo cinco no Brasileirão, voltou a bater o time mineiro após seis jogos e três anos de tabu, foi a 30 pontos e saltou para a 10ª colocação, abrindo oito da zona de rebaixamento e ficando a sete do G-4.

Do outro lado, o Cruzeiro, que não perdia fora de casa há cinco meses, viu cair a marca e estacionou na vice-liderança, com 50. Além disso, Cássio nunca havia sido derrotado na história pelo Vasco em toda a sua carreira profissional. Até então, o goleiro havia encarado o time carioca 18 vezes, com 11 vitórias e sete empates.

O duelo de embalados no Brasileirão começou agitado na capital carioca. Logo aos sete, a torcida da casa explodiu quando Paulo Henrique recebeu lançamento de Pumita e cruzou na medida para Rayan, que de cabeça, mandou a bola para o fundo das redes e colocou o Vasco em vantagem no marcador.

A partida então ficou muito disputada no setor de meio-campo, sem grandes chances para nenhum dos lados. O Cruzeiro conseguiu responder com perigo apenas aos 26, quando Kaio Jorge mandou para fora e aos 39, com chute de Matheus Pereira, que passou rente à trave. Rayan ainda teve uma boa chance para o time da casa aos 42, mas foi travado em cima da hora e o jogo foi para o intervalo com 1 a 0 para o Vasco no marcador.

Na volta para o segundo tempo, o Vasco passou a se fechar mais atrás e apostar nos contra-ataques, estratégia que surtiu efeito. Após algumas tentativas do Cruzeiro, o time de Fernando Diniz voltou a balançar as redes justamente na pressão alta.

Aos 15, Robert Renan lançou para Paulo Henrique, Matheus Henrique tentou ficar com a bola, mas foi desarmado pelo lateral, que cara a cara com Cássio, mandou no canto e aumentou a vantagem do time carioca no placar, que quase ficou maior aos 19, quando em cobrança de falta, Cássio pegou boa tentativa de Coutinho.

Nos minutos finais, o Vasco seguiu dominando o jogo, mas acumulou chances perdidas. Do outro lado, o Cruzeiro até esboçou uma reação, mas parou na defesa muito bem postada do time da casa e saiu do Rio de Janeiro derrotado.

Sem tempo a perder, as equipes já se preparam para a 26ª rodada do Brasileirão. Na quarta-feira, o Vasco vai até o Allianz Parque para encarar o Palmeiras, a partir das 19h. No dia seguinte, às 20h30, é a vez do Cruzeiro encarar o Flamengo, no Maracanã.

FICHA TÉCNICA

VASCO 2 X 0 CRUZEIRO

VASCO - Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta (Lucas Oliveira), Robert Renan e Puma Rodríguez; Barros, Hugo Moura e Philippe Coutinho (Matheus França); Nuno Moreira (Andrés Gómez), Rayan e Vegetti (David). Técnico: Fernando Diniz.

CRUZEIRO - Cássio; William, Jonathan Jesus (João Marcelo), Fabrício Bruno e Kaiki Bruno (Bolasie); Lucas Romero (Marquinhos), Lucas Silva, Christian (Matheus Henrique) e Matheus Pereira; Wanderson (Arroyo) e Kaio Jorge. Técnico: Leonardo Jardim.

GOLS - Rayan, aos sete minutos do primeiro tempo. Paulo Henrique, aos 15 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Kaiki Bruno, Barros e Carlos Cuesta.

ÁRBITRO - Rodrigo José Pereira de Lima (PE).

RENDA - R$ 1.561.047,00.

PÚBLICO - 20.342 torcedores.

LOCAL - Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ).