Vasco bate Cruzeiro no Rio e emenda quinto jogo invicto no Brasileirão

O Vasco mostrou força e venceu por 2 a 0 o Cruzeiro, neste sábado, em São Januário, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Cruzmaltino abriu o placar no primeiro tempo, com Rayan, e ampliou na etapa final, com Paulo Henrique.

Situação na tabela

Com o resultado, os cruzmaltinos foram a 30 pontos e assumiram a décima posição. Já os mineiros seguem com 50 e perderam a chance de dormir na ponta do Campeonato Brasileiro. Em caso de vitória, o Palmeiras pode ultrapassar o Cabuloso, que cairia para a terceira posição

? Resumo do jogo

? Competição: 25ª rodada do Campeonato Brasileiro



?? Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)



? Data: Sábado, 27 de setembro de 2025



? Horário: 18h30 (de Brasília)



? Cartões Amarelos: Barros e Cuesta (Vasco); Kaiki (Cruzeiro)

Arbitragem

Árbitro: Rodrigo José Pereira Lima (PE)

Rodrigo José Pereira Lima (PE) Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Francisco Chaves Bezerra Júnior (PE)

Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Francisco Chaves Bezerra Júnior (PE) VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP)

Gols

? Rayan, aos 8' do 1ºT (Vasco)

? Paulo Henrique, aos 161 do 2ºT (Vasco)

? Vasco

Léo Jardim, Paulo Henrique, Cuesta (Lucas Oliveira), Robert Renan e Puma Rodríguez; Hugo Moura, Cauan Barros e Philippe Coutinho (Matheus França); Nuno Moreira (Andrés Gomez), Rayan e Vegetti (David)



Técnico: Fernando Diniz

? Cruzeiro

Cássio, William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus (João Marcelo) e Kaiki (Bolasie); Lucas Romero (Marquinhos), Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira (Matheus Henrique); Wanderson (Arroyo) e Kaio Jorge



Técnico: Leonardo Jardim

ANOTA +3 PONTOS NA CONTA DO GIGANTESCO DA COLINA! VITÓRIA DO VASCO EM SÃO JANUÁRIO NA NOITE DESTE SÁBADO

Como foi o jogo?

O confronto começou com as duas equipes em busca do ataque. O Cruzeiro teve a primeira chance de gol, em falta cobrada por William. No entanto, o Vasco que abriu o placar aos sete minutos. Rayan aproveitou cruzamento e cabeceou sem chance para Cássio.

Após o revés, os visitantes passaram a buscar o ataque com mais intensidade. Só que o Cruzeiro tinha dificuldade em passar pela marcação do Vasco. Já os donos da casa apostavam nos contra-ataques, mas pecavam no último passe. Na melhor chance do período, Fabrício Bruno aproveitou falta cobrada na área, mas cabeceou sobre o travessão.

Nos minutos finais, o panorama seguiu o mesmo. O Cruzeiro quase empatou aos 39 minutos, chute de Matheus Pereira. Já os cruzmaltinos responderam em finalização de Rayan que parou na zaga. Assim, os donos da casa mantiveram a vantagem até o intervalo.

Segundo tempo

No segundo tempo, os mineiros assustaram em cabeceio de Fabrício Bruno que foi em cima de Léo Jardim. Depois, Christian recebeu passe na área, mas mandou sobre o travessão.

Os visitantes criaram boa chance aos 12 minutos. Arroyo foi lançado e chutou para defesa de Léo Jardim. Só que na primeira vez que chegou ao ataque com qualidade, o Vasco ampliou, aos 15. Após lançamento, Paulo Henrique roubou a bola de Kaiki e tocou na saída de Cássio.

O gol animou os cariocas, que quase marcaram o terceiro em seguida. Coutinho cobrou falta e obrigou Cássio a grande defesa.

A partir daí, o duelo ficou aberto. O Cruzeiro tentava diminuir o prejuízo, mas dava espaço para o Vasco. Com isso, as duas equipes passaram a desperdiçar boas oportunidades.

Nos minutos finais, o Vasco conseguiu controlar a partida. Os cruzmaltinos impediram uma pressão do Cruzeiro e ainda perderam chance de ampliar o placar. Mesmo assim, os donos da casa puderam comemorar mais uma vitória diante da torcida no Brasileiro.

Próximos jogos

Vasco

Palmeiras x Vasco (26ª rodada do Campeonato Brasileiro)



Data e horário: 01/10/2025 (quarta-feira) às 19h



Local: Allianz Parque, em São Paulo

Cruzeiro

Flamengo x Cruzeiro (26ª rodada do Campeonato Brasileiro)



Data e horário: 02/10/2025 (quinta-feira) às 20h30



Local: Maracanã, no Rio de Janeiro