UFC Austrália: Luana Dread é derrotada por estreante em volta ao peso-galo

27/09/2025 21h31

A volta de Luana Carolina ao peso-galo (61 kg), categoria na qual chegou a competir antes de iniciar sua trajetória no Ultimate, não foi como ela esperava. Neste sábado (27), pelo card preliminar do UFC Austrália, 'Dread' - como a lutadora brasileira é conhecida - foi superada pela estreante Michelle Montague, na decisão unânime dos juízes.

Com problemas no corte de peso e vislumbrando um caminho mais fácil ao topo, Luana Dread decidiu se aventurar na categoria mais pesada do UFC entre as mulheres, mesmo fazendo parte do ranking peso-mosca (57 kg). O resultado negativo deste sábado, entretanto, coloca um ponto final na boa fase que a brasileira vivia na liga, com três vitórias consecutivas.

Por outro lado, Michelle Montague estreou com o pé direito no maior evento de MMA do mundo. A neozelandesa, especialista no grappling, mostrou que possui uma luta de solo afiada e conquistou sua sétima vitória na carreira, a primeira que não terminou por finalização, mantendo seu cartel invicto como profissional.

A luta

O combate começou com a brasileira buscando manter a longa distância, apostando nos golpes de encontro e pisões para impedir a aproximação da adversária. Porém, na metade do round, a neozelandesa - com um corte profundo na testa - conseguiu aplicar uma queda e trabalhar no 'ground and pound'.

Logo no começo da segunda etapa, Dread conectou um belo cruzado de direita e levou a rival à knockdown. No instinto de sobrevivência, a neozelandesa atacou as pernas da brasileira e levou o duelo para o chão. De costas no solo, Luana aplicou uma pedalada ilegal e, após interrupção do árbitro, foi penalizada com a perda de um ponto. Mais uma vez na metade do período, Montague aplicou uma queda e levou a paulista para o chão, onde trabalhou e pontuou até o fim da etapa.

Ciente da possível necessidade de um nocaute para sair vitoriosa, Luana voltou com tudo para o último round e, logo nos primeiros segundos, conectou bons socos no rosto da oponente. Mas, rapidamente, Montague levou novamente o duelo para o solo e atacou a brasileira com potentes golpes no 'ground and pound'. Sem respostas para o jogo da neozelandesa, Dread apenas sobreviveu aos ataques da adversária até o fim da luta.

Confira os resultados do UFC Austrália

Michelle Montague venceu Luana Dread por decisão unânime dos juízes;
Brando Pericic venceu Elisha Ellison por nocaute;
Alexia Burguesinha venceu Loma Lookboonmee por decisão unânime dos juízes.

