Transmissão ao vivo de Vasco x Cruzeiro pelo Brasileirão: veja onde assistir

Colaboração para o UOL, em São Paulo

Vasco e Cruzeiro medem forças hoje, às 18h30 (de Brasília), em São Januário, no Rio de Janeiro, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? A transmissão ao vivo do jogo será feita pelo Amazon Prime (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

O Vasco chega confiante após engatar quatro jogos de invencibilidade. Na última vez que entrou em campo, o Cruz-Maltino bateu o Bahia por 3 a 1, em duelo adiado pela 16ª rodada.

O Cruzeiro soma quatro vitórias consecutivas. A Raposa derrotou o Red Bull Bragantino por 2 a 1 no compromisso mais recente e quer manter o embalo para seguir pressionando os líderes.

Vasco x Cruzeiro -- Campeonato Brasileiro

Data e hora: 27 de setembro, às 18h30 (de Brasília)

27 de setembro, às 18h30 (de Brasília) Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

São Januário, no Rio de Janeiro (RJ) Transmissão: Amazon Prime (streaming --de acordo com as condições da plataforma)

