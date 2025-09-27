Topo

Transmissão ao vivo de Vasco x Cruzeiro pelo Brasileirão: veja onde assistir

Kaio Jorge comemora gol marcado pelo Cruzeiro Imagem: Gustavo Aleixo/Cruzeiro
Colaboração para o UOL, em São Paulo

27/09/2025 17h00

Vasco e Cruzeiro medem forças hoje, às 18h30 (de Brasília), em São Januário, no Rio de Janeiro, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? A transmissão ao vivo do jogo será feita pelo Amazon Prime (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

O Vasco chega confiante após engatar quatro jogos de invencibilidade. Na última vez que entrou em campo, o Cruz-Maltino bateu o Bahia por 3 a 1, em duelo adiado pela 16ª rodada.

O Cruzeiro soma quatro vitórias consecutivas. A Raposa derrotou o Red Bull Bragantino por 2 a 1 no compromisso mais recente e quer manter o embalo para seguir pressionando os líderes.

Vasco x Cruzeiro -- Campeonato Brasileiro

  • Data e hora: 27 de setembro, às 18h30 (de Brasília)
  • Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)
  • Transmissão: Amazon Prime (streaming --de acordo com as condições da plataforma)

Ao assinar o serviço de streaming pelo nosso link, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso.

