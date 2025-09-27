Transmissão ao vivo de Juventude x Internacional pelo Brasileirão: veja onde assistir
Juventude e Internacional medem forças hoje, às 18h30 (de Brasília), no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Onde assistir? O confronto será transmitido ao vivo pelo Premiere (pay-per-view).
Juventude está na zona da degola e quer vencer para se recuperar. Na última rodada, o Jaconero acabou superado pelo Mirassol por 2 a 0.
Inter tenta se reerguer depois de perder o clássico para o Grêmio. O resultado selou a saída de Roger Machado. Ramón Díaz fica à frente do Colorado.
Juventude x Internacional -- Campeonato Brasileiro
- Data e hora: 27 de setembro, às 18h30 (de Brasília)
- Local: Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)
- Transmissão: Premiere (pay-per-view)