Transmissão ao vivo de Fortaleza x Sport pelo Brasileirão: veja onde assistir
Fortaleza e Sport entram em campo hoje, às 16h (de Brasília), no Castelão, em Fortaleza, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Onde assistir? A partida será transmitida ao vivo pelo Premiere (pay-per-view).
O Fortaleza venceu apenas um dos últimos quatro jogos no Brasileirão. O Leão do Pici perdeu para o Palmeiras por 4 a 1 na rodada passada.
O Sport venceu pela segunda vez no nacional na rodada anterior. O Leão da Ilha recebeu o Corinthians e ganhou por 1 a 0.
Fortaleza x Sport -- Campeonato Brasileiro
- Data e hora: 27 de setembro, às 16h (de Brasília)
- Local: Castelão, em Fortaleza (CE)
- Transmissão: Premiere (pay-per-view)