Topo

Esporte

Transmissão ao vivo de Fortaleza x Sport pelo Brasileirão: veja onde assistir

Martín Palermo comanda o Fortaleza - Lucas Emanuel/AGIF
Martín Palermo comanda o Fortaleza Imagem: Lucas Emanuel/AGIF
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

27/09/2025 14h30

Fortaleza e Sport entram em campo hoje, às 16h (de Brasília), no Castelão, em Fortaleza, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? A partida será transmitida ao vivo pelo Premiere (pay-per-view).

Relacionadas

Trio embola briga pelo título, e Santos vê queda mais longe; veja chances

Ausência de Gui Negão escancara fase ruim de atacantes do Corinthians

Caloteiro e medíocre: Colunistas analisam situação do Corinthians

O Fortaleza venceu apenas um dos últimos quatro jogos no Brasileirão. O Leão do Pici perdeu para o Palmeiras por 4 a 1 na rodada passada.

O Sport venceu pela segunda vez no nacional na rodada anterior. O Leão da Ilha recebeu o Corinthians e ganhou por 1 a 0.

Fortaleza x Sport -- Campeonato Brasileiro

  • Data e hora: 27 de setembro, às 16h (de Brasília)
  • Local: Castelão, em Fortaleza (CE)
  • Transmissão: Premiere (pay-per-view)

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Esporte

Sócio da Fatal Model conta detalhes de negociação com Corinthians e revela oferta recusada pelo São Paulo

Álvarez marca duas vezes e Atlético de Madrid goleia o Real Madrid por 5 a 2

Visando estreia, Zubeldía deve mudar esquema do Fluminense

Corinthians homenageará Renato Augusto antes de jogo contra o Flamengo

Santos terá mudanças na camisa contra o Bragantino em apoio à doação de órgãos

Transmissão ao vivo de Fortaleza x Sport pelo Brasileirão: veja onde assistir

Jorge Martín, campeão mundial da MotoGP, sofre acidente no GP do Japão e fratura clavícula

Santos fecha preparação para pegar o Red Bull Bragantino; veja provável escalação

Sob olhares de Stabile, sub-15 do Corinthians goleia e vai às oitavas do Paulista; sub-17 perde

Sub-15 e sub-17 do Palmeiras vencem e avançam às oitavas do Paulista como líderes

Atlético quebra invencibilidade do Real Madrid e impede Xabi de superar recorde de Luxemburgo