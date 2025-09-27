Transmissão ao vivo de Fortaleza x Sport pelo Brasileirão: veja onde assistir

Colaboração para o UOL, em São Paulo

Fortaleza e Sport entram em campo hoje, às 16h (de Brasília), no Castelão, em Fortaleza, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? A partida será transmitida ao vivo pelo Premiere (pay-per-view).

O Fortaleza venceu apenas um dos últimos quatro jogos no Brasileirão. O Leão do Pici perdeu para o Palmeiras por 4 a 1 na rodada passada.

O Sport venceu pela segunda vez no nacional na rodada anterior. O Leão da Ilha recebeu o Corinthians e ganhou por 1 a 0.

Fortaleza x Sport -- Campeonato Brasileiro