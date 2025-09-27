Topo

Transmissão ao vivo de Atlético-MG x Mirassol pelo Brasileirão: veja onde assistir

Jorge Sampaoli comanda o Atlético-MG Imagem: Gilson Lobo/AGIF
27/09/2025 19h30

Atlético-MG e Mirassol medem forças na noite de hoje, às 21h30 (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? O jogo será transmitido ao vivo pelo sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view).

O Atlético quer a recuperação após somar quatro derrotas nos últimos cinco jogos do Brasileirão. Na rodada passada, o time de Jorge Sampaoli foi superado pelo Botafogo por 1 a 0.

No meio de semana, o Galo avançou à semifinal da Copa Sul-Americana 2025. Os mineiros eliminaram o Bolívar com vitória no agregado por 3 a 2.

O Mirassol soma quatro vitórias consecutivas no nacional. Na última rodada, o Leão venceu o Juventude por 2 a 0.

Atlético-MG x Mirassol -- Campeonato Brasileiro

  • Data e hora: 27 de setembro, às 21h30 (de Brasília)
  • Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)
  • Transmissão: Sportv (TV por assinatura) e Premiere (pay-per-view)

