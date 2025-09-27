Topo

Esporte

Transmissão ao vivo de Atlético de Madrid x Real Madrid pelo Espanhol: onde assistir

Jogadores do Real Madrid celebram gol de Militão contra o Espanyol - Oscar Del Pozo / AFP
Jogadores do Real Madrid celebram gol de Militão contra o Espanyol Imagem: Oscar Del Pozo / AFP
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

27/09/2025 10h00

Atlético de Madrid e Real Madrid fazem o clássico hoje, às 11h15 (de Brasília), no Riyadh Air Metropolitano, em Madri, pela sétima rodada do Campeonato Espanhol

Onde assistir? O confronto será transmitido ao vivo pela ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

Relacionadas

Real Madrid goleia Levante com golaço de Vini Jr. e mantém 100% no Espanhol

Banco, renovação e Mbappé: jornal lista 'dúvidas' que afetam Vini no Real

De olho na Copa, brasileiros dizem 'não' e esfriam janela da Arábia Saudita

O Atlético de Madrid tenta ganhar confiança após início irregular em La Liga, com apenas duas vitórias em seis partidas. Na rodada passada, o time de Diego Simeone derrotou o Rayo Vallecano por 3 a 2.

O Real Madrid soma seis vitórias em seis jogos e tem a liderança isolada. A equipe de Xabi Alonso vem embalada após vencer o Levante por 4 a 1 fora de casa.

Atlético de Madrid x Real Madrid -- Campeonato Espanhol

  • Data e hora: 27 de setembro, às 11h15 (de Brasília)
  • Local: Riyadh Air Metropolitano, em Madri (ESP)
  • Transmissão: ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming --de acordo com as condições da plataforma)

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Esporte

Popó x Wanderlei Silva no Spaten Fight Night 2: veja card completo e onde assistir

Transmissão ao vivo de Atlético de Madrid x Real Madrid pelo Espanhol: onde assistir

Alcaraz supera lesão no tornozelo e avança às quartas no Japão; Sinner leva susto na China

Wanderlei Silva e Popó assumem protagonismo de Belfort no Spaten Fight Night 2

Conmebol define datas e horários de semis da Libertadores e Sula; veja

Saiba como assistir ao Spaten Fight Night 2, liderado por Wanderlei Silva vs Popó

João Fonseca desiste do Masters 1000 de Xangai e encerra a temporada em 4 torneios na Europa

Luta principal do UFC Austrália pode definir próximo rival de Alex Poatan

Saiba como assitir ao UFC Austrália, card com três lutadores brasileiros

Cagliari x Inter de Milão pelo Italiano: onde assistir ao vivo, estatísticas e escalações

Juventus x Atalanta pelo Italiano: onde assistir ao vivo, estatísticas e escalações