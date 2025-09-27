Transmissão ao vivo de Atlético de Madrid x Real Madrid pelo Espanhol: onde assistir
Atlético de Madrid e Real Madrid fazem o clássico hoje, às 11h15 (de Brasília), no Riyadh Air Metropolitano, em Madri, pela sétima rodada do Campeonato Espanhol
Onde assistir? O confronto será transmitido ao vivo pela ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).
O Atlético de Madrid tenta ganhar confiança após início irregular em La Liga, com apenas duas vitórias em seis partidas. Na rodada passada, o time de Diego Simeone derrotou o Rayo Vallecano por 3 a 2.
O Real Madrid soma seis vitórias em seis jogos e tem a liderança isolada. A equipe de Xabi Alonso vem embalada após vencer o Levante por 4 a 1 fora de casa.
Atlético de Madrid x Real Madrid -- Campeonato Espanhol
- Data e hora: 27 de setembro, às 11h15 (de Brasília)
- Local: Riyadh Air Metropolitano, em Madri (ESP)
- Transmissão: ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming --de acordo com as condições da plataforma)