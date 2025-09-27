Topo

Sub-15 e sub-17 do Palmeiras vencem e avançam às oitavas do Paulista como líderes

27/09/2025 14h00

O sub-15 e sub-17 do Palmeiras fecharam, neste sábado, a terceira fase do Campeonato Paulista com vitórias sobre o Monte Azul e Itaquaquecetuba, pela sexta rodada, com gols nos minutos finais. Com os resultados, as Crias da Academia avançaram às oitavas do Estadual como líderes das chaves. Ambos os jogos aconteceram na Academia de Futebol 2, em Guarulhos.

Sub-15 vence o Monte Azul

O sub-15 derrotou o Monte Azul por 2 a 1, com gols de Mauricio e Ruan Filipe. Nas quartas de final do Estadual, as Crias da Academia enfrentam o I90. Os jogos, de ida e volta, estão previstos para acontecer nos dias 4 e 11 de outubro.

O Verdão terminou na liderança do Grupo 28, com 16 pontos. Em 22 partidas pelo torneio, foram 19 vitórias, um empate e duas derrotas, além de 83 gols marcados e oito sofridos.

Os garotos buscam o título consecutivo de Paulista. Ao todo, a categoria já conquistou 12 vezes o Estadual.

Sub-17 bate o Itaquaquecetuba

Mais tarde, o sub-17 superou o Itaquaquecetuba por 1 a 0, com gol de Thiago. O sub-17 terá pela frente o Brasilis nas quartas do Paulista. Os jogos, de ida e volta, estão previstos para acontecer nos dias 4 e 11 de outubro.

Com a campanha, as Crias da Academia encerraram a terceira fase como líder do Grupo 28, com 15 pontos. O time alviverde tem 20 vitórias, um empate e uma derrota, com 95 gols marcados e oito sofridos. O sub-17 soma 14 taças do torneio, sendo a última delas faturada em 2022.

Próximos jogos do sub-17

Paralelamente ao Paulista, o sub-17 do Verdão disputa o Campeonato Brasileiro da categoria, que está na fase de quartas de final. Na próxima terça-feira, as Crias entram em campo para enfrentar o Vasco, às 15 horas (de Brasília), na Arena Barueri, em jogo único.

