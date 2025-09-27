Topo

Sporting bate o Estoril e assume a vice-liderança do Português

27/09/2025 18h56

Neste sábado, o Sporting venceu o Estoril por 1 a 0, no Estádio António Coimbra da Mota, pela sétima rodada do Campeonato Português e assumiu a vice-liderança. Luis Suárez anotou o único gol da partida e garantiu o bom resultado aos visitantes. 

Situação da tabela

Com o resultado, o Sporting assume o segundo lugar na tabela da competição, com 18 pontos conquistados. O Estoril, por sua vez, aparece na 13ª posição, com apenas cinco pontos.

? Resumo do jogo 

?ESTORIL 0 X 1 SPORTING?

? Competição: 7ª rodada do Campeonato Português

?? Local: Estádio António Coimbra da Mota, na Amoreira

? Data: 27/09/2025 (sábado)

? Horário: 16h30 (de Brasília)

Gol

  • ? Luis Suárez, aos 12' do 1ºT (Sporting)

Como foi o jogo 

O Sporting inaugurou o marcador logo aos 12 minutos de jogo. Maximiliano Araújo recebeu lançamento longo na linha de fundo e acionou Luis Suárez na marca do pênalti, que finalizou de primeira no canto esquerdo do goleiro Joel Robles. 

Assim como o primeiro, o segundo tempo foi dominado pelo Sporting, que mesmo jogando fora de casa, conseguiu criar mais oportunidades que o adversário. Porém, apesar das chegadas com perigo, os visitantes tiveram dificuldade na finalização das jogadas e não conseguiram ampliar a vantagem.

Próximos jogos

Estoril

  • Casa Pia x Estoril (8ª rodada do Campeonato Português)

  • Data e horário: 03/10/2025 (sexta-feira) às 16h15

  • Local: Estádio Municipal de Rio Maior

Sporting

  • Napoli x Sporting (2ª rodada da Liga dos Campeões)

  • Data e horário: 01/10/2025 (quarta-feira) às 16h

  • Local: Estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles

