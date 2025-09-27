Soberana! Bia Ferreira domina rival uruguaia e mantém cinturão mundial de boxe

Na noite deste sábado (27), Beatriz Ferreira colocou seu cinturão mundial em jogo pela primeira vez em solo nacional. E, diante de seu público, a brasileira correspondeu às expectativas e deu show no ringue. Com um desempenho dominante, 'Bia', como é conhecida, controlou as ações contra Maira Moneo e desbancou a rival uruguaia na decisão unânime dos juízes (98-92,98-92 e 96-94). Com o resultado, a pugilista baiana manteve o título peso-leve (61 kg) da Federação Internacional de Boxe (IBF).

Mais técnica, a brasileira superou o ímpeto inicial de Maira que, aguerrida, marchou para durante todo o combate. Apesar da resiliência, a pugilista uruguaia deu muitas brechas defensivas e foi bastante atingida por Bia. Soberana na IBF, a campeã mundial agora visa unificar os títulos da categoria contra campeãs de outras entidades.

A luta

Maira começou o duelo marchando para frente, mas foi recebida por dois cruzados de encontro desferidos por Bia. Apesar de aguerrida, a uruguaia abriu brechas para a brasileira conectar mãos duras e abrir vantagem na parcial. O assalto inicial encerrou com as duas no clinch. No segundo round, Moneo seguiu caminhando para frente, para tentar abafar a campeã. Sem desperdiçar golpes, a baiana seguiu com os melhores ataques. Nos segundos finais do round, Maira aparentemente derrubou Ferreira. Mas atento, o árbitro indicou que a brasileira apenas escorregou no ringue.

Bia 'virou a chave' e partiu para cima no terceiro round, com um direto em cheio no rosto de Maira. Em resposta, a uruguaia encurralou a brasileira contra as cordas com uma sequência de cruzados. Apostando no 'dirty boxing', Moneo conectou bons ataques na posição de clinch. Ferreira começou o quarto round balançando a adversária com um cruzado de esquerda. Sentindo o bom momento, a torcida subiu o som com gritos de incentivo para a brasileira. Mesmo sendo atingida, a uruguaia esbanjou raça e seguiu caminhando para frente.

O quinto assalto começou acelerado de ambas as partes. Com um belo overhand, Bia atingiu Maira enquanto a rival marchava para frente. Com um cruzado de esquerda, a baiana fez a uruguaia balançar no centro do ringue, levantando a torcida. Mesmo machucada, Moneo iniciou o sexto round no abafa, tentando acertar Ferreira na curta distância. Já desgastada fisicamente, porém, a uruguaia foi pouco efetiva na estratégia, recebendo golpes contundentes de Bia.

O sétimo round repetiu o roteiro dos anteriores, com Maira atacando, se expondo e sendo atingida mais vezes por Bia, que dita o ritmo do confronto. Mais estática, Moneo engoliu dois jabs em sequência no princípio do oitavo assalto. Em seguida, Bia jogou um overhand que abalou a oponente. Mais inteira, a brasileira passou a se mover lateralmente e, de guarda baixa, provocou a rival.

Visivelmente frustrada, a uruguaia seguiu tentando conectar um golpe singular para mudar a tônica do combate. Apesar do maior volume de ataques, Moneo pecou na efetividade, sendo mais contragolpeada por Bia, que apostou no overhand de direita e cruzado de esquerda como principais armas. No décimo e último round, Maira chegou a conectar um cruzado que abalou Bia, mas não deu sequência ao bom momento. Em resposta, a brasileira desferiu um direto de direita para afastar a oponente. O combate encerrou com as duas grudadas no clinch após segundos de trocação franca.

Confira abaixo os resultados do Spaten Fight Night 2 até então:

Beatriz Ferreira venceu Maira Moneo por decisão unânime

Hebert Conceição venceu Yamaguchi Falcão por decisão unânime

Thiago Manchinha venceu Wanderson Barcellos por decisão unânime



*A reportagem da Ag Fight está viajando a convite da Spaten.

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok