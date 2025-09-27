Sob olhares de Stabile, sub-15 do Corinthians goleia e vai às oitavas do Paulista; sub-17 perde

Na manhã deste sábado, sob olhares do presidente Osmar Stabile, as equipes sub-15 e sub-17 do Corinthians entraram em campo pela última rodada da terceira fase do Campeonato Paulista das respectivas categorias. Os mais novos venceram, enquanto os mais velhos saíram derrotados. Ambos os times avançaram às oitavas de final.

Presidente do Corinthians, Osmar Stabile esteve no Estádio Alfredo Schurig e acompanhou as partidas dos Filhos do Terrão neste sábado. Junto com o mandatário, estiveram o 2º vice-presidente Armando Mendonça, o diretor de futebol de baseC arlos Roberto Auricchio (Nenê do Posto), o executivo de futebol da base Alex Brasil, além do diretor de Negócios Jurídicos Pedro Luis Soares.

Na Fazendinha, o sub-15 do Corinthians goleou o União Suzano por 5 a 0. O placar foi aberto com um gol contra e, mais tarde, Felipe Enzo, Morelli, Rhyan Ladeira e Gui Matheus balançaram as redes para o Alvinegro.

O sub-15 foi a campo com a seguinte escalação: Abnner; Medina, Arthur Couto, Pablo e Rafael Luiz; Léo Saraiva, Kaio Wisley e Igor Macedo; Felipe Enzo, Morelli e Moscardo.

Com o resultado, o Timãozinho terminou a terceira fase com 100% de aproveitamento e na liderança isolado do Grupo 29, com 18 pontos. Agora, o sub-15 aguarda a definição de quem será seu adversário nas oitavas de final do Estadual da categoria.

Sub-17 é derrotado

Já o sub-17 acabou sendo derrotado em seu compromisso ao perder para o Real Soccer, por 1 a 0, na Fazendinha. Com o resultado, o Corinthians se classificou às oitavas de final como segundo do Grupo 29, com nove pontos - nove a menos que o líder São Paulo.

O sub-17 do técnico Raphael Laruccia foi a campo com: Milani; Kaio Vinícius, Iago Machado, Cauã Ribeiro e Lucca; Thomas, Heitor e Gui Amorim; Cristian, Dante e Léo Amistá.

Assim como o sub-15, o sub-17 do Timão também espera a definição do adversário da próxima fase.

Próximas fases do Paulista sub-15 e sub-17

Os jogos de ida das oitavas de final do Paulistão sub-15 e sub-17 estão previstos para o próximo sábado, dia 4 de outubro. Já as partidas de volta devem acontecer no dia 11 de outubro, sábado seguinte.